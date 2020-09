LOS ANGELES - Dua sutradara kenamaan dunia, Woody Allen dan Roman Polanski tengah ramai diperbincangkan terkait dugaan tindakan kekerasan seksual. Skandal yang menyeret nama dua sutradara terkenal ini, membuat aktris papan atas Kate Winslet buka suara.

Kate pernah bekerja dengan kedua sutradara itu. Wonder Wheel yang ia bintangi pada 2017 merupakan garapan Woody Allen. Sementara pda 2011, ia membintangi Carnage, yang digawangi oleh Roman Polanski.

Sebelumnya, Kate pernah menyebut memiliki pengalaman kerja yang menyenangkan dengan Woody Allen dan Roman Polanski. Namun setelah muncul berita tentang dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh keduanya, sekarang bintang Titanic tersebut mengaku menyesal pernah bekerja dengan mereka.

“Rasanya seperti, what the f–k aku pernah bekerja dengan Woody Allen dan Roman Polanski. Aku tak habis pikir sekarang, bagaimana dua pria itu memegang status yang tinggi dan ternama di industri film dunia dalam waktu yang lama,” aku Kate dalam wawancaranya dengan Vanity Fair, seperti dikutip Just Jared, Jumat (11/9/2020).

“Itu benar-benar memalukan, saya harus bertanggung jawab atas fakta bahwa saya pernah bekerja dengan mereka berdua. Saya tidak bisa memutarbalikkan waktu dan bergumul dengan rasa penyesalan itu,” tambahnya. Meski terlambat dan menyesal, Kate memilih untuk tetap vokal terhadap isu ini. Ia ingin memperlihatkan contoh yang baik dan benar bagi banyak perempuan muda. “Hidup itu sangat pendek, aku ingin berusaha melakukan yang terbaik, untuk memberikan contoh yang baik kepada para perempuan generasi yang lebih muda,” pungkas Kate.