SUKSES dengan film pertamanya yang rilis pada 2009 lalu, Avatar 2 dikabarkan akan segera dirilis. Bertajuk Avatar The Way of Water, film versi remaster dari Avatar asli tersebut dikabarkan bakal rilis di bioskop pada 23 September 2022. Tepatnya setelah 13 tahun Avatar pertama dirilis.

Dilansir dari IGN, Kamis, 28 April 2022, produser Jon Landau muncul di atas panggung untuk menceritakan bahwa keluarga Jake dan Neytiri akan menjadi pusat dari masing-masing empat sekuel. Setiap film akan menjadi cerita yang berdiri sendiri, tetapi semuanya akan terhubung dan akan menceritakan kisah yang jauh lebih besar.

Sutradara James Cameron muncul dalam pesan pra-rekaman untuk mengekspresikan kegembiraannya kepada dunia untuk melihat Avatar: The Way of Water di bioskop pada 16 Desember 2022, dan menggoda bahwa tim telah "Berangkat sekali lagi untuk mendorong batas dari apa yang bioskop bisa lakukan".

Mereka yang hadir di CinemaCon 2022 juga disuguhi trailer teaser Avatar: The Way of Water, dan itu sebagian besar merupakan bagian suasana hati yang memamerkan dunia dan banyak rekaman bawah air. Jake Sully berkata kepada Neytiri bahwa, "K mana pun mereka pergi atau apapun yang terjadi pada mereka, keluarga mereka adalah benteng mereka".

Trailer ini akan debut secara eksklusif di bioskop dengan Doctor Strange in the Multiverse of Madness pada 6 Mei, dan tidak akan dirilis secara online hingga seminggu setelahnya. "Dibuat lebih dari satu dekade setelah peristiwa film pertama, Avatar: The Way of Water mulai dengan menceritakan kisah keluarga Sully (Jake, Neytiri, dan anak-anak mereka), masalah yang mengikuti mereka, sejauh mana mereka pergi. Menjaga satu sama lain tetap aman, pertempuran yang mereka perjuangkan untuk tetap hidup, dan tragedi yang mereka alami," bumyi deskripsi resmi. Avatar: The Way of Water akan disutradarai oleh James Cameron dan diproduksi oleh Cameron dan Landau. Film ini dibintangi oleh Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, dan Kate Winslet.