PENGGEMAR Westlife cukup antusias menyambut konser 'The Wild Dreams' yang akan digelar pada 11 Februari 2023 mendatang di Stadion Madya Senayan. Antusiasme penggemar yang cukup tinggi membuat tiket konser tersebut sudah terjual habis dalam waktu 24 jam.

Hal itu pada akhirnya membuat boyband asal Irlandia itu bakal menambah tiga show di Indonesia. Salah satunya adalah konser yang akan dipromotori oleh Color Asia Live, pada Sabtu, 24 September 2022, sebelum penampilan mereka di ajang Formula One (F1) di Singapura.

"Show ini akan memungkinkan kami untuk menghabiskan waktu lebih lama di Indonesia yang indah dan tampil untuk para penggemar yang tidak bisa hadir pada Show Stadium kami pada Februari 2023 mendatang," ujar Westlife, dikutip dari rilis yang diterima MNC Portal, Jumat (1/7/2022).

Konser Ini merupakan penambahan show Westlife di Indonesia. Tema yang diusung dalam konser Westlife di SICC, Sentul City, Bogor pada akhir tahun ini adalah intimate, sehingga jumlah tiket yang dijual sangat terbatas. Para penggemar disarankan segera membeli tiket sebelum kehabisan.

"Jumlah tiket yang akan dijual sangatlah terbatas, karena konsep konsernya nanti akan lebih bersifat intimate di dalam indoor venue yang sangat eksklusif di SICC, Sentul City, Bogor, yang dipersiapkan untuk semua penggemar Westlife di Indonesia," David Ananda, Managing Director Color Asia Live.

"Untuk itu, kami mengajak seluruh ‘Westlifers Indonesia’ untuk segera memesan tiket show ini, agar tidak kehabisan lagi," sambungnya.

David kemudian memberikan sedikit bocoran mengenai konser ini. Pihaknya menjanjikan aksi panggung spektakuler dari Westlife dengan membawakan sejumlah hit mereka, seperti 'Swear It Again', 'Flying Without Wings' dan 'World of our Own', serta lagu terbaru mereka dari album 'Wild Dreams' di dalam indoor venue yang eksklusif.

Penjualan tiket akan dimulai pada Minggu, 3 Juli 2022 pukul 11.59 WIB. Westlifers Indonesia bisa mendapatkannya melalui tiket.com.

Tiket akan dibagi dalam enam kategori dengan yang termurah adalah Green (Rp 800 ribu). Lainnya ada Bronze (Rp 1,25 juta), Silver (Rp 1,5 juta), Festival Standing (Rp 1,65 juta), Gold VIP (Rp 2,05 juta) dan termahal Diamond VVIP (Rp 2,9 juta).