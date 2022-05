Jakarta- Westlife akan menggelar konser yang bertajuk Westlife The Wild Dreams Tour All The Hits di Jakarta.ย

Meski baru diselenggarakan tahun 2023, PK Entertainment selaku pihak promotor menyebut sudah punya strategi meminimalisir tindak percaloan pada penjualan tiket konser.

Co Founder & Chief PK Entertainment, Harry Sudharma mengatakan, akan membatasi pembelian tiket per satu transaksi.

โ€œUntuk limit pembelian, delapan tiket per transaksi,โ€ kata Harry Sudarma dalam konferensi pers di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022).

Saat membeli tiket calon penonton harus mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor ponsel yang aktif. Semua ini disebut Harry sebagai usaha meminimalisasi tindak percaloan tiket yang marak terjadi pada gelaran konser musik.

"Semua itu kami meminimalisir tindak percaloan ya, dari pembatasan limit satu transaksi dan melampirkan alamat email dan nomor telepon," tambahnya.

Harga tiket konser Westlife yang akan dihelat pada 11 Februari 2023 di Stadion Madya Gelora Bung Karnom dibandrol dari harga Rp1,4 sampai Rp3,5juta.

Daftar harga tiket konser Westlife CAT 1 Rp 3.500.000, lalu CAT 2 Rp 2.750.000, CAT 3 Rp 2.450.000, CAT 4 Rp 1.750.000, dan CAT 5 Rp 1.450.000. Sedangkan untuk harga kategori VVIP disebutkan bisa langsung menghubungi pihak promotor.

Penjualan tiket akan dimulai pada 28 Mei mendatang dan bisa dibeli melalui online di laman resmi Westlife in Jakarta dan aplikasi online bank Mandiri.

