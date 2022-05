JAKARTA-Boyband legendaris Westlife akan kembali menggelar konser di Jakarta untuk yang ke enam kalinya.

Konser Weslife kali ini akan diselenggarakan pada 11 Februari 2023 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta.

Meski masih kurang lebih satu tahun lagi dari sekarang, harga tiket sudah dirilis oleh pihak promotor. Harga tiket konser Westlife tersebut, dibandrol dari harga Rp1,4 sampai Rp3,5juta.

Daftar harga tiket konser Westlife CAT 1 Rp 3.500.000, lalu CAT 2 Rp 2.750.000, CAT 3 Rp 2.450.000, CAT 4 Rp 1.750.000, dan CAT 5 Rp 1.450.000. Sedangkan untuk harga kategori VVIP disebut untuk langsung menghubungi promotor.

Penjualan tiket akan dimulai pada 28 Mei mendatang dan bisa dibeli melalui online di laman resmi Westlife in Jakarta. Sebagai catatan, pembelian tiket hanya dapat dilakukan dengan kartu kredit dan debit bank Mandiri.

Kembali menghibur penggemarnya di Indonesia, Westlife akan memanjakan fans dengan hits klasik seperti Swear It Again, Flying Without Wings hingga World of our Own.

Pihak promotor menyebut konser Westlife ini akan digelar berskala akbar. "Kami akan membuat skala stadium,” kata Harry Sudharma, Co-Founder & Chief PK Entertainment kala ditemui dalam konferensi pers di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/5/2022). Harry menambahkan, penonton nantinya akan disuguhkan pertunjukkan konser bertemakan ‘dreamy’. “Performanya akan spektakuler dengan konsep magical," tambahnya. Sebelum menyapa penggemar di Indonesia dan negara lainnya, Westlife diketahui akan mengawali tur konsernya pada musim panas dengan tampil di seluruh Inggris, termasuk pertunjukan utama yang sudah terjual habis di stadion ikonik ternama di kota London, Stadion Wembley.