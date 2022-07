JAKARTA - Westlife akan menyambangi Surabaya dan menggelar konser The Wild Dreams Tour 2022 pada Minggu, 25 September 2022 di Jatim International Expo, Surabaya. Ini adalah pertama kalinya Westlife hadir di Surabaya.

Dipromotori Otello Asia dan Neutron Live, tiket untuk konser ini dapat dipesan mulai Minggu, 3 Juli 2022, pukul 12.00 WIB.

"Kami memiliki hubungan istimewa dengan para penggemar kami di Indonesia dan kami tidak sabar untuk kembali tampil di Indonesia agar dapat lebih lama di sana sambil menikmati pesona keindahan Indonesia di kota-kota baru yang akan kami kunjungi,โ€ ujar Westlife dalam rilis yang diterima Okezone.

Sysan Ibrahim, CEO Otello Asia mengatakan, "Ini akan jadi pertama kalinya Westlife datang ke Surabaya. Jadi, seperti halnya Westlife, kami juga ingin memenuhi keinginan para Westlifers Indonesia di Surabaya yang rindu untuk menyaksikan penampilan Westlife menyanyikan lagu-lagu hits mereka lebih dekat lagi di kota Surabaya.

Sysan Ibrahim menambahkan, "Konsep konser di Surabaya adalah konser di indoor venue yang akan dikemas secara spektakuler sesuai keinginan Westlife sendiri. Sehingga konser itu nantinya memungkinkan para Westlifers menyaksikan penampilan Westlife menyanyikan lagu-lagu hits mereka seperti Swear It Again, Flying Without Wings dan World of our Own, serta juga lagu terbaru mereka dari album Wild Dreams' dengan lebih nyaman dan terasa intimate."

Di sisi lain, Westlife mengatakan, โ€œSetelah beberapa bulan terakhir ini dengan yang terjadi di seluruh dunia, tur ini sangat berarti bagi kami. Show ini akan menjadi perayaan luar biasa dan akan mendekatkan kami dengan para penggemar kami di Indonesia. Kami juga telah merencanakan show yang spektakuler yang akan menampilkan lagu-lagu hits kami dan sejumlah kejutan.โ€

Otello Asia dan Neutron Live telah menyiapkan tiga kategori kelas tiket untuk konser ini dengan seat layout

sebagai berikut:

1. SUPER VVIP (SEATING) : IDR 2.500.000

2. DIAMOND (SEATING) : IDR 1.800.000

3. FESTIVAL (STANDING) : IDR 1.000.000

(aln)