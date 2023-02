JAKARTA - Boyband asal Irlandia Westlife yang populer di era 1990-an, kembali menyapa penggemarnya di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang dalam konser bertajuk The Wild Dreams Tour 2023, Kamis, 9 Februari malam.Â

Grup yang digawangi Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily dan Kian Egan tersebut cukup sering menggelar konser di Indonesia. Lagu-lagunya sudah familiar dengan pencinta musik Tanah Air.

Pada konser tersebut, sebelum membawakan lagu hit mereka yang bertajuk "Flying Without Wings". Westlife memberikan sebuah pernyataan yang mengejutkan. Dimana boyband asal Irlandia tersebut mengenang masa-masa Indah saat pertama kali tampil di Indonesia sekitar 22 tahun lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu personel Westlife yakni Shane Filan, di tengah-tengah penampilannya di atas panggung. Dengan nada penuh semangat, dia menyapa para penggemarnya yang hadir di ICE BSD City, Tangerang.

"Bagaimana perasaan kalian? senang bertemu dengan kalian lagi, terimakasih untuk Indonesia yang sudah menjadi bagian dari hidup kami, kami sangat senang," tutur Shane yang langsung disambut teriakan histeris dari para penonton.

Kemudian, dalam kesempatan yang sama, Westlife juga mengatakan, bahwa ada sebuah lagu yang didedikasikan untuk keluarga mereka di rumah yakni "Flying Without Wings".

Shane dan kawan-kawan mengaku sangat rindu dengan keluarga mereka, dan hanya bisa menghubungi lewat telepon. Tapi demi para penggemarnya di berbagai belahan dunia, Westlife akan tetap tampil maksimal dan menjalani tur mereka dengan baik "Lagu didedikasikan untuk keluarga, kami melakukan tur ini meninggalkan keluarga dan hanya berbicara dengan mereka di telephone, kamu sudah sangat rindu dengan keluarga kita dirumah," tutur Shane. Setelah menyampaikan kesannya untuk Indonesia dan berbicara soal mendidikasikan lagu untuk keluarga mereka, Shane, Nicky, Kian dan Mark pun langsung melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu "Fyling without wings" Saat membawakan lagu tersebut, keempat personel Westlife tampil dengan busana yang nyentrik mengenakan style yang beda tapi dengan warna yang senada. Mereka bernyanyi dengan penuh penghayatan hingga para penonton terhipnotis.