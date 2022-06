JAKARTA - Dhena Devanka bercerai dengan Jonathan Frizzy alias Ijonk pada 18 Februari 2022 lalu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kini usai bercerai, Dhena Devanka tampak semakin bahagia.

Dhena mengungkapkan kondisi terbarunya melalui akun instagram pribadinya. Tampak pemilik nama lengkap Dhena Aldhalia Devanka tampil cantik dengan penampilan semakin aduhai, sembari mencuitkan kata-kata bijaknya.

"Don't waste your time in anger, regrets, worries and grudges. Life is too short to be unhappy. I laugh out loud for this moment, follow my hearts and enjoy the little things," tulis Dhena Devanka, dikutip di Instagram Senin (27/6/2022).

Dhena tampil anggun dan menawan dengan blouse on berwarna dark gray dengan senyum merekah terpancar diraut wajahnya. Bukan hanya itu mantan istri Ijonk memadukan riasan fawles, auto kecantikan begitu terlihat.

Agar semakin cantik, model rambut artis 37 tahun dibiarkan terurai, ditambah heels. Tentunya membuat penampilan ibu tiga anak makin glamor dan menawan bak anak remaja.

Melihat adanya unggahan itu sebagian netizen turut memuji kecantikan ibu tiga anak itu. Ada pula menyebut kalau mantan istri Ijonk memiliki body goals layaknya ABG masa kini.

"Body goals sekali syg," tulis oliviaoliv88

"Masya Allah cantiknyaaaaaaa," tulis ita_jastipdg

