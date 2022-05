MANTAN pasangan suami istri, Jonathan Frizzy dan Dhena Devanka akhirnya bisa berdamai. Hal tersebut dilakukan oleh mereka saat menghadiri wisuda anak ketiga mereka Zayn.

Potret kebersamaan mereka bahkan sempat diunggah oleh Dhena di laman Instagramnya. Bahkan keduanya terlihat sangat bahagia kala berpose bersama anak mereka.

Dalam keterangan foto itu, Dhena mengungkapkan rasa bangganya terhadap si bungsu lantaran berhasil lulus dari TK. Meskipun, ia tak memungkiri bahwa sempat ada cukup banyak drama sebelum Zayn menyelesaikan sekolahnya.

“Perjuangan banget buat bangunin sekolah, terus ngerayu pake seragam saat pandemi mulai ya online itu aja susah nah begitu tatap muka pun masih lebih susah juga padahal begitu di sekolah dia happy kok wkwkwk,” tulis Dhena dalam keterangan fotonya.

Dia pun berharap semoga Zayn bisa semakin semangat saat masuk Sekolah Dasar (SD) nanti.

“Semoga nanti begitu jadi anak SD dah makin semangat ya dek, i love u and we are here for u to celebrate ur graduations, Congrats little one!,” tutup Dhena.

Namun netizen justru salah fokus dengan kebersamaan Ijonk dan Dhena di momen wisuda anak mereka. Tidak sedikit yang mendoakan keduanya kembali rujuk.

“Mba Dhena cantik banget. Semoga menyatu lagi demi anak-anak,” kata @asiha.prab.

“Nggak apa-apa rujuk, tapi Ka Dhena tidak menjauhi Allah,” ucap @xxcnovitash.

“Masya Allah seneng liatnya. Semoga kalian balik lagi yah. Dan saya lihat hanya aja dan banyak pihak luar yang ikut campur. Sama halnya dengan saat ini. Semoga kalian balik lagi harmonis, bahagia sampai maut memisahkan,” tutur echa.kenzie85. “Liatnya adem,” ucap @orllandallynd. Sebagaimana diketahui, Jonathan Frizzy dan Dhena Devanka resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (17/2/2022) lalu. Salah satu alasan keduanya bercerai adalah karena sudah tidak ada kecocokan keduanya sejak 2018 lalu dan sering terjadi cekcok. Meski sudah bercerai, namun keduanya sepakat untuk bersama-sama membesarkan kedua anak mereka, Zoe Joanna Frizzy Simanjuntak, Zac Jaden Frizzy Simanjuntak, dan Zayn Jouden Frizzy Simanjuntak.