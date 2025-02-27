Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Benny Simanjuntak Bantah Jonathan Frizzy Mualaf, Sebut Dhena Devanka Pernah Murtad

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 27 Februari 2025 |11:36 WIB
Benny Simanjuntak Bantah Jonathan Frizzy Mualaf, Sebut Dhena Devanka Pernah Murtad
Benny Simanjuntak Bantah Jonathan Frizzy Mualaf, Sebut Dhena Devanka Pernah Murtad (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Benny Simanjuntak kembali angkat bicara di tengah konflik yang masih berlanjut antara Jonathan Frizzy dan Dhena Devanka, meski keduanya telah resmi bercerai. Kali ini, Benny membantah kabar yang menyebut keponakannya menjadi mualaf setelah menjalin hubungan dengan Ririn Dwi Ariyanti.

Menurut Benny, aktor yang akrab disapa Ijonk itu tidak pernah pindah agama, bahkan saat masih menikah dengan Dhena. Justru, Benny mengungkap hal yang belum banyak diketahui publik, yaitu mengenai Dhena Devanka yang pernah berpindah keyakinan.

Benny Simanjuntak Bantah Jonathan Frizzy Mualaf, Sebut Dhena Devanka Pernah Murtad
Benny Simanjuntak Bantah Jonathan Frizzy Mualaf, Sebut Dhena Devanka Pernah Murtad

"Jadi dulu dia (Ijonk) nggak pernah masuk ke agama Islam, justru yang masuk Kristen itu Dhena. Saya yakinkan yang masuk Kristen itu Dhena," ujar Benny Simanjuntak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Benny bahkan mengklaim memiliki bukti berupa foto saat Dhena menjalani baptisan.

"Karena saya punya semua foto-foto dan sebagainya. Saya punya foto saat dia dibaptis," ungkapnya.

Berbeda dengan Dhena, Benny menegaskan bahwa Ririn Dwi Ariyanti yang kini menjalin hubungan dengan Ijonk tidak memiliki kemungkinan untuk berpindah keyakinan. Hal ini karena keduanya belum membicarakan soal pernikahan.

"Belum ada. Jadi kalau kita belum ada rencana perkawinan, ngapain kita membicarakan agama? Mereka masih nyaman pacaran. Nyaman banget pacarannya. Berdua ke mana-mana. Pokoknya happy ending terus deh," tutup Benny.

(aln)

