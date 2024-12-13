Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jonathan Frizzy Sesumbar Berikan Nafkah Anak, Dhena Devanka: Anak Sakit Saja Gak Peduli

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |16:01 WIB
Jonathan Frizzy Sesumbar Berikan Nafkah Anak, Dhena Devanka: Anak Sakit Saja Gak Peduli
Jonathan Frizzy Sesumbar Berikan Nafkah Anak, Dhena Devanka: Anak Sakit Saja Gak Peduli (Foto: IG Dhena)
A
A
A

JAKARTA - Dhena Devanka dan Jonathan Frizzy kembali menjadi sorotan setelah keduanya saling menyindir melalui Instagram Story. Perseteruan ini bermula dari curhatan Dhena yang mengungkapkan harus menanggung sendiri biaya rumah sakit sebesar Rp116 juta tanpa bantuan dari Jonathan, yang ia sebut pelit.

Merasa tak terima, Jonathan atau yang akrab disapa Ijonk, membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya rutin memberikan nafkah untuk ketiga anak mereka. Bahkan, ia mengaku sudah menyediakan asuransi kesehatan bagi anak-anaknya dan membayar preminya secara teratur.

Namun, pernyataan Ijonk tersebut justru membuat Dhena kembali menyindirnya. Dhena menyoroti sikap Ijonk yang dianggap kurang peduli ketika anak-anak mereka sakit.

Jonathan Frizzy Sesumbar Berikan Nafkah Anak, Dhena Devanka: Anak Sakit Saja Gak Peduli
Jonathan Frizzy Sesumbar Berikan Nafkah Anak, Dhena Devanka: Anak Sakit Saja Gak Peduli

“Eh, nggak usah ngomongin nafkah yang nggak seberapa itu, ya. Hati nuraninya mana? Anak sakit dirawat bulan April aja nggak peduli, sekarang ketiga anak dirawat sampai harus tindakan operasi pun nanya kabar aja nggak. Orang nggak punya prinsip, nggak bisa ambil sikap,” ujar Dhena.

Meski hubungan mereka memburuk setelah perceraian, Dhena berharap Jonathan tetap peduli kepada anak-anak mereka yang kini berada di bawah pengasuhannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134990/dhena_devanka-rjSi_large.jpg
Respons Dhena Devanka soal Kasus Obat Keras Jonathan Frizzy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/27/33/3117756/benny_simanjuntak-Llz0_large.jpg
Benny Simanjuntak Bantah Jonathan Frizzy Mualaf, Sebut Dhena Devanka Pernah Murtad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/33/3117448/dhena_devanka-6jtJ_large.jpg
Dhena Devanka Curhat Difitnah Rebut Suami Dinna Olivia, Sindir Jonathan Frizzy?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/33/3113093/dhena_devanka-CH1s_large.jpg
Alasan Dhena Devanka Belum Mau Kenalkan Pacar Baru ke Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/13/33/3095251/dhena_devanka-oa8R_large.jpg
Dhena Devanka Sewot Disebut Belum Move On dari Jonathan Frizzy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/33/3022425/blakblakan-dhena-devanka-akui-menyesal-menikah-dengan-jonathan-frizzy-4hiHbSwZtH.jpg
Blakblakan, Dhena Devanka Akui Menyesal Menikah dengan Jonathan Frizzy
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement