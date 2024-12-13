Jonathan Frizzy Sesumbar Berikan Nafkah Anak, Dhena Devanka: Anak Sakit Saja Gak Peduli

JAKARTA - Dhena Devanka dan Jonathan Frizzy kembali menjadi sorotan setelah keduanya saling menyindir melalui Instagram Story. Perseteruan ini bermula dari curhatan Dhena yang mengungkapkan harus menanggung sendiri biaya rumah sakit sebesar Rp116 juta tanpa bantuan dari Jonathan, yang ia sebut pelit.

Merasa tak terima, Jonathan atau yang akrab disapa Ijonk, membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya rutin memberikan nafkah untuk ketiga anak mereka. Bahkan, ia mengaku sudah menyediakan asuransi kesehatan bagi anak-anaknya dan membayar preminya secara teratur.

Namun, pernyataan Ijonk tersebut justru membuat Dhena kembali menyindirnya. Dhena menyoroti sikap Ijonk yang dianggap kurang peduli ketika anak-anak mereka sakit.

“Eh, nggak usah ngomongin nafkah yang nggak seberapa itu, ya. Hati nuraninya mana? Anak sakit dirawat bulan April aja nggak peduli, sekarang ketiga anak dirawat sampai harus tindakan operasi pun nanya kabar aja nggak. Orang nggak punya prinsip, nggak bisa ambil sikap,” ujar Dhena.

Meski hubungan mereka memburuk setelah perceraian, Dhena berharap Jonathan tetap peduli kepada anak-anak mereka yang kini berada di bawah pengasuhannya.