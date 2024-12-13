Dhena Devanka Sewot Disebut Belum Move On dari Jonathan Frizzy

JAKARTA - Dhena Devanka merasa tidak terima dengan pernyataan Jonathan Frizzy yang menyebut dirinya belum move on setelah perceraian mereka. Dhena menegaskan bahwa kehidupannya saat ini sangat bahagia bersama anak-anaknya, tanpa kehadiran Ijonk. Ia juga mengungkit masa-masa sulit yang dialaminya saat masih menjadi istri Jonathan Frizzy.

Dhena bahkan menyinggung bahwa Jonathan kini sudah memiliki pasangan baru, dan ia mengaku tidak pernah mengusik kehidupan mereka. Namun, Dhena meminta agar Jonathan tidak lagi mengganggu dirinya dan anak-anak mereka.

"Maaf ya, apakah saya terlihat belum move on dari Anda, bro? Hellow, situ sehat? Dulu tekanan batin banget, banyak nyesek dan sakit hatinya. Saya gak usik hubungan kalian ya. Justru, berbahagialah, tapi jangan usik saya sama anak-anak lagi," tulis Dhena di Instagram pribadinya, Jumat (13/12/2024).

Dhena mengungkapkan kebingungannya mengapa Jonathan mengungkit soal "move on," padahal mereka sedang membahas tentang biaya rumah sakit untuk anak-anak mereka. Dhena pun kembali menegaskan bahwa ia bersyukur telah berpisah dari Jonathan dan sama sekali tidak iri dengan kehidupannya saat ini.