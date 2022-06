SEOUL - Setelah 4 tahun, film The Witch: Part 2 The Other One akhirnya merilis sekuel keduanya di bioskop Korea Selatan, sejak 15 Juni silam. Badan Perfilman Korea (Kofic) mengungkapkan, film itu berhasil melampaui 1 juta penonton hanya dalam waktu 3 hari.

Mengutip Soompi, Minggu (19/6/2022), film tersebut meraih rekor tersebut pada 18 Juni 2022, pukul 18.05 KST (16.05 WIB). Rekor itu sebenarnya lebih cepat dibandingkan versi originalnya yang meraih 1 juta penonton dalam 6 hari.

Berdasarkan data Kofic hingga 18 Juni 2022, film arahan sutradara Park Hoon Jung tersebut berhasil menggeser dominasi The Roundup dan naik ke puncak box office harian dengan 1,09 juta penonton dan pendapatan USD3,45 juta.

Sementara The Roundup yang rilis sejak 18 Mei silam sejauh ini sudah mengumpulkan 11,26 juta penonton berada di peringkat kedua. Sedangkan Lightyear berada di peringkat ketiga dengan total 141.000 penonton.

Di lain pihak, The Witch: Part 2 The Other One dibintangi oleh Lee Jong Suk, Park Eun Bin, dan Jo Min Su. Sementara Kim Dami yang menjadi bintang utama pada musim pertama menjadi cameo dalam sekuel ini.

Film ini memang terbilang ditunggu para penikmat film Korea mengingat musim pertamanya, The Witch: Part 1 The Subversion terbilang populer dengan total 3,18 juta penonton dan pendapatan mencapai USD24,3 juta. Musim kedua ini berkisah tentang seorang perempuan muda yang berhasil selamat dari kecelakan di sebuah laboratorium rahasia. Meski berhasil melarikan diri, namun penderitaannya belum akan berakhir karena banyak pihak memburunya.*