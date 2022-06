JAKARTA – Vision+ kembali menghadirkan original series spesial yang diadopsi dari kisah nyata, yaitu Angel. Serial ini berkisah tentang perjuangan seorang Brand Ambassador tim Esport dalam menggapai mimpinya.

Angel diperankan oleh aktor dan aktris berbakat seperti Angelica Anastasia sebagai Angel, Brigitta Cynthia sebagai Monic, Olga Lydia sebagai Sofia, dan Verdi Solaiman sebagai Aliong. Penasaran dengan sosok mereka? Simak ulasan berikut ini.

1. Angelica Anastasia sebagai Angel

Dalam series Angel, Angelica Anastasia berperan sebagai Angel, yaitu dirinya sendiri. Sosok Angel digambarkan sebagai karakter yang ramah, kreatif, dan memiliki jiwa sosial yang baik.Â

Sementara itu, sosok Angelica Anastasia sendiri merupakan seorang Brand Ambasador EVOS Esport sejak tahun 2017. Terkait karakternya di dalam serial, ia mengaku bahwa ada sedikit perbedaan.

“Jadi sebenarnya karakter Angel itu nggak dibuat terlalu jauh sama karakter asli aku, cuman yang jadi pembedanya adalah, kalau di karakter itu aku lebih keras kepala, sih, pas mainnya kerasa itu. Terus juga lebih menghalalkan segala cara,” ujarnya.

2. Brigitta Cynthia sebagai Monic

Sosok Monic yang diperankan oleh Brigitta Cynthia merupakan seseorang yang sopan dan memiliki daya juang yang tinggi. Monic sangat akrab dengan keluarga Angel dan merupakan teman sekaligus kakak bagi Angel.

Di dunia nyata, sosok Brigitta Cynthia atau yang lebih dikenal Gigi adalah mantan anggota dari girl group Cherrybelle, namun pada 2015, Gigi memutuskan untuk memfokuskan diri pada dunia seni peran.

3. Olga Lydia sebagai Sofia (Mami Angel)

Berikutnya ada Olga Lydia yang memerankan Sofia atau mami Angel. Sofia digambarkan sebagai ibu yang agak galak dan tegas, namun dibalik itu ia sangat sayang pada anaknya, Angel.

Olga Lydia, sosok yang memerankan tokoh Sofia, dikenal sebagai sosok multi talenta. Selain aktif di dunia seni peran, Olga Lydia juga aktif di dunia model dan memperluas pengalamannya menjadi pembawa acara sekaligus pengusaha.

4. Verdi Solaiman sebagai Aliong (Papi Angel)

Karakter Aliong atau papi Angel digambarkan sebagai ayah yang bertanggungjawab atas keluarganya. Walaupun ia bekerja sangat jauh dari keluarga, ia selalu memikirkan keluarganya.

Verdi Solaiman, sosok yang memerankan tokoh Aliong, dikenal sebagai aktor senior yang sudah banyak memerankan film dan series. Beberapa film terkenalnya yaitu Jakarta Undercover, Foxtrot Six, dan Say I Love You.

Penasaran dengan chemistry para pemain dalam series Angel? Saksikan segera Angel eksklusif di Vision+.

