JAKARTA - Malam ini pedangdut Irma Darmawangsa akan bertinju melawan Berbie Kumalasari. Irma mengaku sudah siap dan optimis bakal membuat Berbie Kumalasari KO di atas ring.

"Persiapan sudah maksimal, tinggal bertarung aja, udah siap 99,9 persen. Gua bakalan tonjok hidung operasiannya itu dan bikin dia KO," ujar Irma Darmawangsa di kawasan Holywings Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Irma Darmawangsa sangat yakin tidak membutuhkan waktu lama untuk membuat Barbie Kumalasari meyerah dengannya. Lantaran menurut perempuan 38 tahun itu, Berbie Kumalasari tidak bisa tinju.

"Gua bakalan bikin dia bonyok. Lihat aja ronde pertama bakalan jatuh," tegas Irma Darmawangsa percaya diri.

Sementara itu, Irma Darmawangsa menjelaskan mengapa ia begitu emosi dan ingin membuat lawannya itu babak belur. Padahal sebelumnya, Irma dan Berbie diketahui bersahabat.

Rupanya persahabatan itu mulai renggang karena Irma Darmawangsa dituduh mencuri berlian milik mantan istri Galih Ginanjar.

"Ya lumayan kesal karena dituduh copet berliannya dia. Cuma enggap apa-apa lah," jelas Irma Darmawangsa.

Sebagai informasi, perhelatan tinju itu antara Irma Darmawangsa melawan Berbie Kumalasari digelar di Holywings Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (12/6/2022) malam.

Selain mereka, ada juga Nikita Mirzani vs Dinar Candy, Nicholas Sean vs Sabian Tama, Winson Reynaldi vs El Rumi, serta beberapa pertandingan tinju kategori Pro Fight.