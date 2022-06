JAKARTA - Irma Darmawangsa nyaris melempar kursi ke Barbie Kumalasari dalam jumpa pers pertandingan tinju Holywings Sport Show, Senin (6/6/2022). Kekasih Irfan Sbaztian itu tampak geram kepada Kumalasari selama acara itu berlangsung.

Apalagi, dia terus-terusan dituding mencuri berlian oleh Barbie Kumalasari yang dijambret beberapa waktu lalu. Dia pun meminta publik menyaksikan pertandingan sengit mereka di ring tinju pekan ke depan.

"Gua enggak terima dituduh tukang copet. Lihat nanti di ring," kata Irma saat jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Puncaknya ketika Irma dan Kumalasari diminta maju untuk saling berhadapan ke depan. Artis 38 tahun itu tiba-tiba berlari mengambil kursi pendek di bagian sisi kiri panggung.

Sang pedangdut spontan mengayunkan kursi mengarah ke hadapan Kumalasari. Tetapi beberapa orang di sana berusaha menghentikan aksi Irma.

Bahkan, Irma sampai bergelayutan ke tubuh Kumalasari, seolah sudah tak sabar segera adu jotos dengan mantan istri Galih Ginanjar itu. Momen tersebut sekaligus mengundang tawa tamu yang hadir dalam jumpa pers.

Meski Irma bersikap demikian, Kumalasari bukannya merasa terancam. Dia hanya tertawa cekikikan melihat aksi rivalnya tersebut.

Seperti diketahui, dua selebriti ini sebelumnya berteman baik. Tetapi mereka jadi bersitegang sejak Kumalasari kehilangan kalung berliannya senilai Rp400 juta pada Maret 2022 lalu. Ia mengklaim, bahwa otak dari penjambretan tersebut adalah Irma Darmawangsa.

Kumalasari dan Irma akan bertanding dalam gelaran Holywings Sport Show (HSS) pada 12 Juni mendatang. Selain mereka, sejumlah selebriti lainnya yang ikut berlaga adalah Nikita Mirzani VS DJ Dinar Candy, El Rumi VS Winson Reynaldi, Mario Lawalata VS Roy Ricardo, serta Sabian Tama VS Nicholas Sean.