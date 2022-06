JAKARTA - Barbie Kumalasari mengungkap alasannya siap bertanding tinju dengan Irma Darmawangsa. Salah satu alasannya adalah gara-gara kecurigaannya terhadap Irma atas peristiwa penjambretan kalung berliannya beberapa waktu lalu.

"Memang (alasannya) ada kejadian itu. Sampai hari ini pihak polisi juga mencari," kata Barbie, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (6/6/2022).

"Itu berlian asli, karena sudah di BAP, buktinya polisi menangani," sambungnya.

Kecewa karena curiga temannya itu menjadi otak penjambretan kalungnya senilai ratusan juta itu, Kumalasari pun lega dengan adanya pertandingan ini. Dia merasa, momen ini bisa menjadi ajang melepas kekecewaan pada Irma dengan adu jotos.

"Aku berdoa, kapan yaa gitu (bisa bales) sebagai temen gua kecewa. Tiba-tiba ada tawaran begini, ini kan sportif, ini puncak alhamdulillah, doa gua terkabul, makanya gua ambil, alhamdulillah dipasangin ama Irma," ujar mantan istri siri Galih Ginanjar itu.

Seperti diketahui, berlian Barbie Kumalasari senilai Rp400 juta dijambret pada Maret 2022 lalu di bilangan Jakarta Pusat. Ia mengklaim, bahwa otak dari penjambretan tersebut adalah Irma Darmawangsa.

Kumalasari dan Irma akan bertanding dalam gelaran Holywings Sport Show (HSS) pada 12 Juni mendatang. Selain mereka, sejumlah selebriti lainnya yang ikut berlaga adalah Nikita Mirzani VS DJ Dinar Candy, El Rumi VS Winson Reynaldi, Mario Lawalata VS Roy Ricardo, serta Sabian Tama VS Nicholas Sean.