SEOUL - Lee Jong Suk dan YoonAÂ 'SNSD' resmi memulai produksi drama baru mereka, Big Mouth. Kedua aktor tersebut diketahui telah merampungkan sesi pembacaan skenario perdana bersama tim produksi.Â

Selain kedua aktor tersebut, kegiatan itu juga dihadiri deretan aktor drama tersebut, seperti Kim Joo Heon, Ok Ja Yeon, Yang Kyung Won, dan Kwak Dong Yeon. Turut hadi pula, kreator drama tersebut, Jang Young Chul dan Jung Kyung Soon beserta sutradara Oh Choong Hwan dan penulis skenario Kim Ha Ram.

Drama Big Mouth berkisah tentang seorang pengacara yang harus menangani kasus pembunuhan yang melibatkan para kalangan atas Korea. Demi melindungi keluarga dan dirinya, dia bertransformasi menjadi penipu yang dikenal sebagai Big Mouse.

Lakon pengacara bernama Park Chang Ho tersebut akan diperankan oleh Lee Jong Suk. Sementara YoonA berlakon sebagai Go Mi Ho, perawat sekaligus istri Park Chang Ho yang dikenal cantik dan percaya diri.

Ketika suaminya menghadapi masalah besar, Mi Ho maju dan berusaha melindungi Chang Ho. Di lain pihak, aktor Kim Joo Heon dipercaya menghidupkan karakter Choi Do Ha, Wali Kota Gucheon yang dikenal sangat ambisius. Sementara aktris Ok Ja Hyun akan berperan sebagai istri Do Ha, Hyun Joo Hee. Dia digambarkan sebagai perempuan berkarisma dan lembut yang menjabat sebagai direktur di Gucheon Hospital. Yang Kyung Won berperan sebagai Gong Ji Hoon, CEO Geukdong Ilbo, sedangkan Kwak Dong Yeon dipercaya menghidupkan karakter Jerry yang terlibat dalam tiga kasus hukum. Kedua karakter ini dipastikan akan membuat kesal penonton. Drama Big Mouth akan memulai debutnya di MBC, pada Juli mendatang. Serial ini akan menggantikan slot tayang Doctor Lawyer.