SEOUL - YoonA SNSD berpotensi adu akting dengan Lee Jong Suk dalam drama Big Mouth. Keduanya akan berperan sebagai pasangan suami istri dalam drama tersebut.

SM Entertainment selaku agensi sang aktris akhirnya buka suara terkait pemberitaan tersebut. "Dia mendapat tawaran untuk membintangi Big Mouth dan mempertimbangkannya dengan sangat positif," ujar agensi itu seperti dikutip dari Allkpop, Selasa (18/5/2021).

Jika YoonA menerima tawaran ini, dia akan menghidupkan lakon Go Mi Ho, istri Park Chang Ho, karakter yang diperankan oleh Lee Jong Suk. Mi Ho digambarkan sebagai sosok istri yang blakblakan dan kasar, kepribadian yang bertolak belakang ketika masih kuliah.

Sementara karakter Park Chang Ho digambarkan sebagai pengacara yang kerap kalah dalam persidangan. Persentase kemenangannya di ruang sidang hanya 10 persen yang membuatnya minim kasus.

Kondisi itu membuat Park Chang Ho tak mampu membayar sewa bulanan kantornya dan gaji karyawan yanh merupakan ayah mertuanya sendiri. Orang-orang bahkan mencap dirinya si besar mulut karena kerap sesumbar.

Namun hidup Park Chang Ho berubah ketika dia menangani kasus pembunuhan yang memaksanya berubah menjadi monster untuk melindungi keluarganya. Plot drama ini akan lekat dengan tema konspirasi dan ketamakan manusia akan kekuasaan.

Ide drama Big Mouth diciptakan oleh Jang Young Chul dan Jung Kyung Soon. Skenarionya akan digarap oleh Ha Ram, sementara kursi sutradara diisi oleh Oh Choong Hwan. Jika Lee Jong Suk menerima peran ini, maka dia akan reuni dengan sutradara While You Were Sleeping tersebut.

Sesuai rencana, produksi drama Big Mouth akan dimulai pada semester II-2021.*

