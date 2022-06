MNC Pictures menggelar acara syukuran jelang proses syuting film Anak Penangkap Hantu pada Kamis (2/6/2022). Rencananya, proses syuting akan dimulai pada 6 Juni 2022 besok.

Direktur Utama MNC Pictures, Titan Hermawan mengatakan alasan dirinya tertarik mengangkat novel karya Asma Nadia ini ke layar lebar. Sebab, sebelumnya MNC Pictures sempat meraih kesuksesan saat menggarap film anak bertajuk Koki Cilik yang dibuat dalam dua series.

“Ini salah satu bentuk kreatif dari teman-teman MNC Pictures. Kita pernah sukses di film Koki Cilik 1 dan 2, kita berfikir membuat film untuk anak-anak Indonesia,” jelas Titan saat acara konferensi Pers syukuran Film Anak Penangkap Hantu, Kamis (2/6/2022).

Titan mengatakan bahwa film besutan sutradara Jose Purnomo bukanlah tayangan bergenre horor. Namun, film ini akan menceritakan tentang sekelompok anak-anak kuat serta pemberani, yang diharapkan dapat menjadi tayangan yang mengedukasi penonton.

“Film ini judulnya saja Anak Penangkap Hantu. Tapi bukan horor karena kita sudah komitmen tidak memproduksi film horor. Film ini menggambarkan sekelompok anak yang kuat, punya keberanian untuk membuktikan apa yang ditakutkan akan terjadi itu tidak akan terjadi,” jelas Titan.

“Semoga bisa menghibur, bisa menjadi tontonan yang menarik untuk anak-anak,” lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Head of Movie MNC Pictures, Emilka Chaidir. Ia bahkan berharap agar pihaknya dapat menghadirkan cerita yang lebih positif terutama untuk anak-anak.

“Kita berharap jadi film positif buat anak-anak dan industri perfilman Indonesia. Kita memproduksi film ini semoga pilihan yang tepat,” ucap Emilka.

Selain itu, Wakil Direktur Utama MNC Pictures, Filriyadi Kusmara menceritakan awal mula pembuatan film ini. Saat itu dia bertemu dengan sang penulis, Asma Nadia. Kemudian bercerita tentang membuat film.

Usai bertemu dan membicarakan soal proyek film, pihak MNC Pictures pun berjanji akan menghadirkan film yang lebih menarik dan jadi tontonan keluarga yang menyenangkan.

“Mba Asma nggak bisa dipungkiri beliau namanya cukup besar saat di MNC. Akan sangat jadi sebuah come back yang oke kalau di tahun ini kita ada project. Alhamdulillah ketemu,” tuturnya

“Meskipun terkesan horor, tapi kita kemas lebih fun. Kita mau buat kalau hantu ini nggak kaya yang orang dewasa katakan,” katanya.

Sementara itu, sang penulis novel, Asma Nadia mengaku bahagia novel miliknya kembali diangkat ke layar lebar. Novel yang diangkat dari kisah anaknya waktu kecil itu diharapkan dapat menghibur masyarakat.

“Bersyukur sekali. Terima kasih untuk MNC yang hangat dan ramah. Harapannya semoga anak-anak Indonesia bisa lebih berani lagi,” tutup Asma Nadia.