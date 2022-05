FILM KKN di Desa Penari sukses mencetak rekor perfilman tanah air. Hingga saat ini, film tersebut sudah mampu mencetak kurang lebih 8,5 juta penonton, mengalahkan jumlah penonton dalam penayangan film Avengers Infinity War di Indonesia.

Pencapaian yang didapatkan itu membuat sang sutradara mengungkapkan rasa syukur dan bahagia. Pasalnya Film yang dibintangi beberapa aktor muda seperti Tissa Biani, Adinda Thomas, Achmad Megantara, Aghniny Haque, Calvin Jeremy, M Fajar Nugraha, Kiki Narendra dan Aulia Sarah, hingga kini masih sangat populer di tengah masyarakat.

Dalam akun YouTube TS Media, Awi Suryadi selaku sutradara KKN di Desa Penari mengatakan bahwa sebelum melakukan syuting, ia sempat mengukur berapa target penonton yang harus didapatkannya lewat film yang kisahnya diambil dari cuitan Twitter @Simpleman. Ia bahkan sempat memiliki target 3 juta penonton, lebih besar 300 ribu dari rekor film horor tersukses karyanya yakni Danur 1.

Awi pun mengaku merasa realistis dengan menaikan value production di angka 3 juta penonton. Namun, setelah KKN di Desa Penari tayang perdana pada 30 April lalu di seluruh bioskop di Tanah Air, ia justru memperoleh target tiga kali lipat dari yang diharapkannya.

"Saya sih target pribadi cuma untuk ngalahin rekor ku sebelumnya. Rekor ku sebelumnya itu film Danur satu di 2,7 juta. Sebelum akhirnya rekor diambil alih sama Joko Anwar enam bulan kemudian dengan Pengabdi Setan,"

"Lalu saya ngukur, KKN effortnya jauh lebih besar daripada Danur. Production value juga memang komitmen awal saya dan pak Manoj mau kasih yang lebih dari Danur Universe. Jadi ya sudah kita naikan production value nya. Jadi hopefully minimal 3 juta, my own personal. Cuma sekarang jadi 8,5 juta,"

Keberhasilan Awi lewat KKN di Desa Penari bahkan membuat film Infinity War kalah saing untuk mendapatkan jumlah penonton di Indonesia. Sebab, film Avengers Infinity War hanya mendapatkan total penonton di Indonesia sebanyak 8,1 juta. Sementara itu, film KKN di Desa Penari tampaknya juga akan mulai bergerak untuk mengalahkan jumlah penonton Spiderman: No Way Home di Indonesia. Pasalnya, film Spiderman: No Way Home berkisar antara 8,2 hingga 8,7 juta orang.