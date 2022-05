SEOUL - Aktor Woo Do Hwan berpotensi adu akting dengan Kim Ji Yeon alias Bona ‘WJSN’ dalam drama Joseon Lawyer. Bona menuai popularitas setelah membintangi Twenty Five, Twenty One bersama Kim Tae Ri dan Nam Joo Hyuk, awal 2021.

Agensi kedua aktor itu kemudian menanggapi kabar tersebut. King Kong by Starship yang menaungi sang aktris membenarkan Bona mendapat tawaran tersebut. Namun idol 26 tahun itu masih mempertimbangkan tawaran tersebut.

Pernyataan senada juga dirilis oleh KeyEast, perwakilan Woo Do Hwan. “Benar, dia mendapat tawaran itu dan tengah mereview skenarionya,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, pada Senin (10/5/2022).

Drama Joseon Lawyer diadaptasi dari webtoon berjudul serupa yang berkisah tentang Kang Han Soo (Woo Do Hwan), seorang pengacara yang awalnya ingin membalas dendam namun justru menjadi ‘solusi’ bagi orang-orang yang tengah bermasalah.

Salah satu yang menjadi kliennya adalah Lee Yeon Joo (Bona) yang ternyata menyimpan banyak rahasia dalam hidupnya. Dia bertemu Kang Han Soo saat ingin balas dendam, namun justru tenggelam dalam emosi yang cukup rumit. Drama Joseon Lawyer menggunakan Gyeongguk daejeon (kode hukum yang dipakai di era Goryeo akhir dan awal Dinasti Joseon) sebagai motif dalam sebuah kasus. Namun tim produksi memastikan cerita dalam drama ini sepenuhnya fiksi.