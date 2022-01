SEOUL - Kim Min Jae mengirimkan truk kopi ke lokasi syuting drama baru Woo Do Hwan, Hunting Dogs. Hadiah itu kemudian dipamerkan sang aktor lewat Instagram dengan memberikan emoji hati berwarna merah.

Dalam foto unggahannya, dia tampak berpose bersama truk kopi dengan banner bertuliskan, "Aku mendukung aktor Woo Do Hwan dan tim Hunting Dogs." Pada banner lainnya, terdapat tulisan berbunyi, "Mantap, Steel Shoulders Kim Gun Woo (karakter Do Hwan)."

Persahabatan kedua aktor ini bermula ketika mereka akting bareng dalam drama Tempted, pada 2018. Drama itu, juga dibintangi Joy 'Red Velvet' dan Moon Ga Young.

Sementara itu, serial Netflix Hunting Dogs berkisah tentang tiga orang pria yang berusaha lepas dari utang-utangnya. Woo Do Hwan akan berperan sebagai Gun woo, seorang pria yang menjadi penagih utang untuk melunasi utangnya.

Sebelum terlilit utang, Gun Woo adalah petinju pendatang baru yang diprediksi akan menjadi atlet masa depan. Namun ketika bertemu Tuan Choi, dia menjadi pengawal pria itu.

Woo Do Hwan akan beradu akting dengan Lee Sang Yi, Kim Sae Ron, dan aktor senior Park Sung Woong dalam Hunting Dogs. Drama itu akan diproduksi oleh Studio N, Seed Films, dan SEVEN O SIX. Sayang, Netflix belum menentukan jadwal tayang drama tersebut.*Â

(SIS)