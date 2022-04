JAKARTA — DC dan Warner Bros akan merilis deretan film superhero terbaru mereka. Lewat ajang CinemaCon 2022, kolaborasi ini umumkan tanggal tayang semua proyek yang sudah dikonfirmasi.

Setelah kesuksesan film The Batman bulan lalu, penggemar kisah superhero pun kembali mengantisipasi film baru yang akan dirilis oleh DC. Beberapa judul yang kini sangat dinanti adalah Black Adam, Aquaman 2, dan The Flash.

Setelah sempat mengalami pengunduran beberapa waktu lalu, kini lewat acara CinemaCon 2022 DC dan Warner Bros. pun mengumumkan beberapa tanggal baru untuk film-film mereka; baik yang tayang di tahun ini maupun di tahun depan.

DC akan menghadirkan tiga film. Dimulai dengan League of Super-Pets pada tanggal 29 Juli 2022, kemudian dilanjutkan dengan Black Adam yang direncanakan hadir pada tanggal 21 Oktober, lalu ditutup dengan film Shazam! Fury of the Gods pada 16 Desember.

Sedangkan di tahun depan, penikmat film superhero akan disuguhkan film Aquaman and the Lost Kingdom pada 17 Maret 2023 serta The Flash pada tanggal 23 Juni 2023. Selain dua film yang sudah menuju rampung tersenyum, ada juga film Blue Beetle yang kini sedang syuting dan direncanakan rilis pada 18 Agustus 2023.

Melihat keberanian Warner Bros. merilis lebih dari dua film dalam setahun di tengah gempuran Marvel Cinematic Universe, tampaknya DC bisa kembali menemukan pijakannya di industri perfilman superhero.

