JAKARTA - Aldis Hodge dikabarkan akan bergabung sebagai superhero DC Comics, Hawkman yang akan muncul pertama kali di film solo superhero Dwayne Johnson, Black Adam. Aktor tersebut kabarnya sedang dalam negosiasi dengan pihak Warner Bros terkait keterlibatannya dalam film Black Adam.

Dilansir dari Variety, Aldis Hodge akan bergabung dengan DC Comics Universe sebagai manusia elang, Hawkman dan akan berduet dengan Dwayne Johnson yang memerankan Black Adam itu sendiri. Selain Hodge, Noah Centineo juga akan bergabung dengan The Rock sebagai Atom Smasher di film tersebut.

Baca Juga:

Dwayne Johnson Dobrak Pagar Rumah demi Bisa Syuting Black Adam

Produser Black Adam Ungkap Alasan Hadirkan Karakter Justice Society

Sutradara dari Jungle Cruise dan The Shallows, Jaume Collet-Serra akan menyutradarai film tersebut beserta Rory Hainer dan Sohrab Noshirvani yang menjadi penulis naskah terbaru Black Adam setelah menggantikan Adam Sztykiel.

Aldis Hodge sendiri merupakan aktor berusia 34 tahun kelahiran North Carolina, Amerika. Ia telah membintangi beberapa film ternama salah satunya film thriller The Invisible Man yang dibintangi oleh Elisabeth Moss. Selain itu, Hodge juga berhasil mendapatkan pujian untuk penampilan aktinya sebagai Jim Brown di film mendatang, One Night in Miami.

Karakter Hawkman sendiri berbentuk seperti manusia bersayap, dengan helm seperti kepala elang dan tongkat sihirnya. Hawkman tampil pertama kali di DC Comics pada tahun 1940. Dwayne Johnson sendiri di DC FanDome bulan lalu telah beberapa kali mengisyaratkan beberapa karakter superhero lain bakal tampil di film Black Adam sebagai bagian dari kelompok superhero Justice Society, diantaranya Hawkman dan Atom Smasher yang telah memiliki aktornya, serta Doctor Fate dan Cyclone yang belum ditentukan pemerannya.

Film solo Black Adam saat ini dijadwalkan akan tayang di teater pada 21 Desember 2021.

(aln)