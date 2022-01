JAKARTA – Tak seperti film Marvel Studios yang punya linimasa dan kontinuitas runut, film-film DCEU hingga kini dikenal selalu tumpang-tindih dan tak memiliki linimasa yang jelas. Kini, akan kedatangan film The Flash di akhir tahun, kabarnya linimasa DCEU akan kembali dirombak dengan dihapusnya film-film karya Zack Snyder dari kontinuitas.

Didirikan oleh Zack Snyder pada tahun 2013, DCEU adalah sebuah jagat film untuk tokoh-tokoh DC Comics yang direncanakan sebagai saingan dari Marvel Cinematic Universe buatan Marvel Studios. Menjadi latar dari film Man of Steel, Batman v. Superman, dan Justice League, sayangnya jagat sinema ini terbengkalai semenjak Zack Snyder harus minggat dari proyek Justice League.

Kini, tampaknya DCEU akan kembali dihancurkan lebih jauh lewat film The Flash. Dilansir dari CBR, Minggu (2/1/2022), akun Twitter bernama MyTimeToShineHello baru-baru ini menebarkan rumor bahwa film The Flash akan menghapus film-film DCEU karya Zack Snyder dari linimasa film DC.

“Aku tak biasanya berkicau tentang DC tapi aku punya teman yang sudah menonton The Flash dan katanya film ini akan menghapus semua film-film Snyder. Man of Steel, Batman v. Superman, dan Justice League akan dianggap seolah tak pernah terjadi. Dihapus dari kontinuitas. Affleck dan Cavill lenyap,” tulisnya.

Meski terdengar seperti kicauan gila seorang fans, akun MyTimeToShineHello sebelumnya sudah berhasil memberikan berbagai bocoran dari film-film superhero milik Marvel, Spider-Man: No Way Home salah satunya. Karena sepak terjangnya, kini ada banyak penikmat film yang percaya dengan ‘prediksi’ dari akun ini mengenai film The Flash.

Akan kembali menampilkan Ezra Miller sebagai The Flash yang pertama debut di film Justice League, tak diketahui bagaimana nasib tokoh yang satu ini jika DCEU karya Zack Snyder dirombak habis-habisan. Juga akan dibintangi Ben Affleck sebagai Batman, tampaknya film The Flash juga akan menjadi ucapan selamat tinggal Ben kepada para fans film DC.

Penuh dengan rumor dan ketidakpastian, film The Flash karya Andy Muschietti akan tayang di bioskop pada tanggal 4 November 2022 mendatang. Disebut-sebut sebagai pondasi masa depan film-film DC oleh sang sutradara, para fans hanya bisa menanti sebelas bulan lagi sebelum bisa mengetahui nasib jagat film kesukaan mereka di masa mendatang.

