ARTIS Prilly Latuconsina muncul dengan membawa kabar duka.Sang kakek, H.M Sidik Latuconsina dikabarkan meninggal dunia pada Rabu, 13 April 2022 di usia 75 tahun.

Kabar tersebut diungkapkan oleh bintang serial My Lecturer My Husband itu dalam unggahannya di akun Instagram. Selain mengunggah deretan momen kebersamaannya dengan sang kakek, ia juga membagikan foto nisan pria yang disebut merupakan inspirasinya.

"Inspirasiku telah pulang ke Rumah yang lebih baik," tulis Prilly Latuconsina melalui unggahannya di Instagram, Rabu (13/4/2022).

Dara berusia 25 tahun ini menyebut sang kakek yang ia sapa Opa, adalah sosok yang mengajarkannya banyak hal. Ia juga menyebut bahwa dirinya bakal merindukan sang kakek yang berpulang.

"Opa, Terima kasih sudah mengajarkan aku banyak kebaikan. I will love you forever and i'll miss you everyday," lanjutnya.

Rekan-rekan artis banyak yang berduka atas meninggalnya kakek Prilly. Menuliskan di kolom komentar unggahan Prilly Latuconsina.

"Turut berduka Pril," tulis Arbani Yasiz.

"Turut berduka," sambung Tasya Kamila.

"Turut berduka cita ya sayang," lanjut Marini Zumarnis.

