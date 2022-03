SIAPA yang tak kenal Prilly Latuconsina? Biodata dan agama dari bintang film Danur ini bahkan kerap dicari masyarakat seiring dengan prestasinya di dunia hiburan hingga olahraga tanah air.

Memiliki nama lengkap Prilly Mahatei Latuconsina, gadis kelahiran Tangerang 15 Oktober 1996 ini dikenal bukan hanya sebagai artis, tetapi juga presenter, model, pengusaha, produser, penyanyi, hingga penulis. Bahkan baru-baru ini dirinya mengakuisisi klub bola Persikota Tangerang pada 30 Januari 2022 lalu.

Prilly merupakan anak sulung dari dua bersaudara pasangan Rizal Latuconsina dan Ully Djulita. Ia merupakan keturunan Ambon-Sunda dan memiliki seorang adik laki-laki bernama Raja Latuconsina.

Karir keartisan Prilly dimulai pada 2009 saat dirinya ditunjuk untuk menjadi pembawa acara dalam Si Bolang dan juga Koki Cilik. Dari sanalah namanya mulai dikenal, hingga mendapatkan tawaran untuk bermain dalam sinetron Gerhana Jadi 2 pada 2010 sebagai Molly.

Namanya mulai dikenal saat dirinya memerankan tokoh Yumi dalam sinetron Hanya Kamu mulai dari 2012-2013. Kendati demikian, publik secara luas benar-benar mengenalnya saat tampil di sinetron Monyet Cantik 2, Get Married the Series, serta Ganteng-Ganteng Serigala.

Prilly juga sempat bermain dalam berbagai judul film bioskop. Ia pertama kali bermain film pada 2013 lewat Honeymoon dan La Tahzan.

Kemudian pada 2016 hingga saat ini, wajahnya secara rutin selalu menghiasi gedung bioskop. Mulai dari Surat Untukmu, Hangout, hingga Kukira Kau Rumah.

Saat tampil dalam Kukira Kau Rumah, Prilly bukan hanya berperan sebagai pemeran utama. Namun juga sebagai produser bersama Yahni Damayanti.

Dalam film tersebut, Prilly juga bekerja sama dengan Monty Tiwa sebagai penulis, serta aktor Umay Shahab yang bertindak sebagai sutradara sekaligus penulis. Film tersebut bahkan berhasil mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai film dengan penonton terbanyak di masa pandemi dengan total keseluruhan 2.219.233 penonton pada 16 Maret 2022 lalu.

Sebagai artis peran, Prilly diketahui sudah sempat mendapatkan cukup banyak penghargaan. Sebut saja Panasonic Gobel Awards di 2015, 2016, dan 2017, Indonesia Television Awards 2016, hingga Festival Film Indonesia 2021. Bahkan, ia juga sempat mendapatkan penghargaan Internasional dalam acara WebTVAsia Awards 2016 untuk kategori People's Choice.

Prilly sendiri dikenal sebagai seorang penyanyi. Sebelum memulai debut solonya, Prilly sempat memiliki grup duo bernama Duo Jelly bersama artis Hanggini Purinda Retto dan merilis single berjudul Batu pada 2013 silam.

Dua tahun berselang, Prilly memutuskan untuk kembali menjajal dunia tarik suara dengan merilis lagu berjudul Fall In Love yang diproduseri oleh Maia Estianty. Suaranya bahkan sempat muncul dalam beberapa judul film yang ia perankan, seperti Danur, Matt & Mou, hingga Kukira Kau Rumah.

Ia juga sempat bermain dalam beberapa judul serial website. Bahkan wajah cantiknya juga sempat muncul sebagai model video klip I Love You More milik Randy Martin, In Love Again milik Krisdayanti, hingga Love In Kamu milik Nino Kuya.

Selain itu, Prilly juga sempat menerbitkan buku puisi bertajuk 5 Detik dan Rasa Rindu. Dalam buku pertamanya, ia berhasil mengumpulkan kurang lebih 100 judul puisi yang sudah sempat ia tulis sejak masih duduk di bangku SMP. Hingga kini, Prilly diketahui sudah berhasil menerbitkan tiga buah buku kumpulan puisi.

Perempuan beragama Islam ini diketahui sempat mengenyam pendidikan di SDIT Asy-Syukriyyah, SMP Negeri 4 Tangerang selatan, dan juga SMA Negeri 7 Tangerang Selatan. Akan tetapi, saat SMA, Prilly memilih untuk tak lagi melanjutkan pendidikannya di SMA 7 Tangsel dan memutuskan untuk mengikuti homeschooling lantaran kesibukannya di dunia hiburan.

Kendati demikian, setelah lulus dan sempat menunda kuliah, Prilly akhirnya berhasil menyelesaikan S1 nya di London School of Public Relation pada 2021 dengan nilai cumlaude. Bahkan saat ini dirinya tengah mempersiapkan diri untuk menjalankan kuliah S2-nya di salah satu kampus di luar negeri.

Soal asmara, Prilly diketahui sempat dekat dengan beberapa pria yang berasal dari dunia hiburan. Dua diantara pria yang diketahui sempat berpacaran dengannya ialah aktor Maxime Bouttier dan Irzan Faiq.

Prilly juga diketahui memiliki cukup banyak usaha. Diantaranya bergerak dibidang fesyen, kuliner, hingga emas.