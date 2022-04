SEOUL - Yeo Jin Goo, Kim Hye Yoon, dan Na In Woo mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam film remake, Ditto. Selain ketiga aktor tersebut, ada pula Bae In Hyuk dan Cho Yi Hyun.

Film Ditto pertama kali dirilis pada 27 Mei 2000 dan dibintangi sederet aktor ternama Korea Selatan, seperti Yoo Ji Tae, Kim Ha Neul, dan Ha Ji Won. Kisahnya tentang persahabatan dan percintaan pria dan wanita dari waktu yang berbeda.

Menariknya, kisah cinta mereka bermula dari pembicaraan lewat walkie-talkie. Yeo Jin Goo dipercaya untuk berperan sebagai Yong, mahasiswa jurusan teknik mesin dari tahun 1995.

Kim Hye Yoon menjadi Han Sol, cinta pertama Yong. Cho Yi Hyun yang populer lewat perannya dalam All of Us Are Dead melakoni karakter Moo Nee, mahasiswa jurusan psikologi di tahun 2021. Na In Woo akan berlakon sebagai Young Ji, sahabat Moo Nee.

Terakhir, ada Bae In Hyuk yang akan berperan sebagai Eun Sung, sahabat Yong yang juga mahasiswa teknik mesin. Proyek ini akan disutradarai oleh Seo Eun Young, yang pernah menggarap film Confessions.

Sesuai jadwal, Yeo Jin Goo dan tim produksi film Ditto akan memulai syuting pada Mei 2022.*

