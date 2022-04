LAS VEGAS - Olivia Rodrigo tampil untuk pertama kalinya di Grammy Awards ke-64 yang digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, pada 3 April 2022. Dia tampil menyanyikan salah satu tembang hitsnya, Drivers License.

Penyanyi 19 tahun itu memulai penampilannya dengan duduk di dalam mobil dan memutar cepat beberapa lagunya. Dia kemudian mengambil mikrofon dan mulai menyanyikan lagu yang melambungkan namanya itu.

Jika Olivia Rodrigo membawa empat penghargaan sesuai prediksi, maka dia akan menjadi artis termuda kedua yang pernah memenangkan Grammy Awards di usia 19 tahun. Rekor ini sebelumnya diraih oleh Billie Eilish pada Grammy Awards 2020.

Mengutip NME, Senin (4/4/2022), Olivia masuk dalam tujuh nominasi termasuk di antaranya Record Of the Year, Song Of The Year, Album Of The Year, dan Best New Artist.

Ajang musik bergengsi dunia itu digelar di MGM Grand Garden, Las Vegas, pada 3 April 2022. Selain Olivia, daftar penampil diisi oleh BTS, Lady Gaga, Billie Eilish, H.E.R, Lil Nas X dan Jack Harlow, Justin Bieber, dan Nas.*

