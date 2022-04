LAS VEGAS - Penyanyi Olivia Rodrigo membawa pulang tiga piala Grammy Awards 2022, pada 3 April silam. Namun di saat bersamaan, dia juga harus 'kehilangan' satu dari tiga piala tersebut.

Cerita itu bermula ketika penyanyi 19 tahun tersebut menggendong ketiga pialanya di belakang panggung. Namun salah satu piala itu tergelincir dan jatuh dari gendongannya.

Kejadian itu membuat Rodrigo syok. Namun seorang fotografer berusaha menenangkannya dengan berseloroh, “Enggak apa-apa. Mereka hanya akan menambah biaya perbaikan ke tagihanmu.”

Beruntung, sang asisten bergegas datang dan membantu pelantun Drivers License itu memperbaiki pialanya. Dengan begitu, dia bisa menyelesaikan sesi foto dengan ketiga piala tersebut.

Peristiwa serupa sebenarnya pernah dialami Taylor Swift pada ajang Grammy Awards 2010. Kala itu, penyanyi 32 tahun tersebut tak sengaja menjatuhkan dan merusak satu dari empat piala Grammy miliknya.

Olivia Rodrigo memenangkan tiga dari lima nominasi yang didapatkannya di Grammy Awards 2022. Ketiga piala itu adalah Best Pop Solo Performance, Best New Artist, dan Best Vocal Album.

Dalam pidato kemenangannya, pelantun Deja Vu itu mengaku, tiga piala itu merupakan mimpi masa kecil yang akhirnya terwujud. Dia menambahkan, kedua orangtuanya merupakan orang yang selalu mendukung mimpi-mimpinya tersebut.

“Saat berumur 9 tahun, aku bilang pada ibuku akan membawa pulang piala Grammy suatu hari nanti. Dia mendukung mimpi itu karena berpikir itu hanyalah impian anak-anak. Tapi, sekarang mimpi itu jadi nyata,” ujar Olivia Rodrigo.*

