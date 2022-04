LAS VEGAS - Lady Gaga tampil membawakan Love for Sale dan Do I Love You di panggung Grammy Awards 2022. Pada akhir penampilannya, Gaga memberikan tribute khusus untuk Tony Bennett.

Seperti diketahui, musisi veteran sekaligus rekan duetnya itu memutuskan pensiun dari industri musik tahun lalu. “Aku mencintaimu, Tony. Aku merindukanmu,” ujarnya menahan air mata.

Mengutip E! News, Senin (4/4/2022), Lady Gaga masuk dalam lima kategori Grammy Awards 2022, termasuk Record of the Year dan Album of the Year untuk album duetnya bersama Tony Bennett, ‘Love for Sale’.

Sejauh ini, dia sudah memenangkan satu piala Oscar untuk kategori Best Traditional Pop Vocal Album. Penghargaan itu dimenangkannya tepat saat tiba di karpet merah MGM Grand Garden Arena, Las vegas, pada 3 April 2022.

Lady Gaga sudah meraih 12 piala Grammy dan lebih dari 30 nominasi sepanjang kariernya. Namun tahun ini, dia mengaku, lebih spesial karena karyanya bersama Bennett berhasil masuk dalam dua nominasi.

Album 'Love for Sale' merupakan karya terakhir Tony Bennett setelah didiagnosa mengidap Alzheimer, pada 2016. "Aku merasa terhormat bisa bekerja sama dengannya," ujar Gaga dalam unggahannya pada November 2021. Dia menambahkan, "Aku percaya pada cinta dan kebersamaan. Bahkan dengan perbedaan usia dan Alzheimer, kami bisa menghasilkan keajaiban dalam musik. Aku mencintaimu, Tony. Aku yakin, dunia pun mencintaimu."