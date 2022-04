JAKARTA - Lady Gaga tampil di panggung Grammy Award 2022, ia membawakan beberapa lagu terhitsnya yaitu di antaranya Love for Sale dan Do I Love You. Kemudian di akhir ia memberikan tribute khusus untuk Tony Bennett yang tak lain adalah pasangan duetnya.

Dilansir dari laman Variety, di panggung bergengsi ini Gaga tampil glamor dalam balutan gaun strapless mint yang dihiasi dengan pita besar. Kemudian membawakan lagunya Do I Love You dengan diiringi musik jazz.

Lalu secara hormat Tony Bennett mengatakan dengan lantang, ia mempersilakan para penonton untuk memberikan sambutan hangat untuk Lady Gaga.

"Hai semuanya, tolong sambut Lady Gaga!" Katanya.

Lady Gaga masuk dalam lima kategori Grammy Awards 2022, termasuk Record of the Year dan Album of the Year untuk album duetnya bersama Tony Bennett, ‘Love for Sale’.

Sejauh ini, dia sudah memenangkan satu piala Oscar untuk kategori Best Traditional Pop Vocal Album. Penghargaan tersebut dimenangkannya tepat saat tiba di karpet merah MGM Grand Garden Arena, Las vegas, pada 3 April 2022.

Lady Gaga pun telah meraih 12 piala Grammy dan lebih dari 30 nominasi sepanjang kariernya. Akan tetapi di tahun ini, Gaga mengaku, lebih spesial karena karyanya bersama Bennett berhasil masuk dalam dua nominasi dalam ajang penghargaan bergengsi tersebut.

Sementara itu putra Bennett, Danny mengatakan, meskipun produser telah mengundang Tony dan Gaga untuk tampil di siaran Grammy pada hari Minggu, sangat disayangkan karena perjuangannya yang berkelanjutan dengan Alzheimer, dia tidak dapat menerimanya. Oleh karena itu telah diputuskan, bahwa akan tepat bagi Lady Gaga untuk tampil sendiri untuk mewakili mereka berdua. Dan tidak diragukan lagi, bahwa Gaga akan mempersembahkan penampilan sempurna dari 'Love for Sale,' yang merupakan album terakhir Tony. "Dia (Tony) akan menyemangatinya saat menonton dari rumahnya di Kota New York" ujar Danny. Album ‘Love for Sale’ merupakan karya terakhir Tony Bennett setelah didiagnosa mengidap Alzheimer, pada 2016 lalu.