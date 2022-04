LAS VEGAS - Olivia Rodrigo menuai sukses besar di panggung Grammy Awards 2022, yang digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, pada 3 April 2022. Penyanyi 19 tahun itu meraih tiga piala Grammy sekaligus.

Pelantun Drivers License itu diketahui memenangkan tiga kategori Best Pop Solo Performance, Best New Artist, dan Best Vocal Album. Dia dinominasikan dalam lima kategori, namun hanya membawa pulang tiga piala.

“Terima kasih untuk Recording Academy. Terima kasih untuk fans yang mendengarkan musikku dan benar-benar mengubah hidupku dalam 2 tahun terakhir,” katanya dikutip dari PEOPLE, Senin (4/4/2022).

Olivia Rodrigo juga berterima kasih kepada orangtua yang sudah membesarkan dan mendukung penuh keputusannya untuk bermusik. Apalagi, dia harus mengubur impian sang ibu yang menginginkan dirinya menjadi atlet senam.

“Saat itu, aku bilang bahwa aku akan membawa pulang piala Grammy suatu hari nanti. Dia mendukung mimpiku itu karena berpikir itu hanyalah impian anak kecil. Tapi, mimpi itu ternyata menjadi kenyataan sekarang," katanya.

Tak hanya bertutur tentang sang ibu, Olivia juga mengenang peran sang ayah dalam mendukung kariernya. Dia menyebut, sang ayah adalah orang yang selalu membangkitkannya dari kegagalan. “Piala ini untuk orangtuaku!”*

BACA JUGA:

Penampilan Debut Olivia Rodrigo di Panggung Grammy Awards 2022

Foto V BTS Merokok di Grammy Awards 2022 Tersebar, ARMY Ngamuk

(SIS)