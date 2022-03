SEOUL - Aktris Lee Yoo Mi yang menuai popularitas lewat serial Netflix, Squid Game dan All of Us Are Dead mengantongi proyek akting baru. Dia bergabung dalam penggarapan drama baru tvN, Mental Coach Je Gal Gil.

Varo Entertainment selaku agensi sang aktris mengungkapkan, drama bergenre sport tersebut akan menjadi peran utama perdananya di layar kaca. Kisahnya tentang mantan pelari dunia bernama Cha Ga Eul (Lee Yoo Mi).

Cha Ga Eul digambarkan sebagai pelari jarak pendek berbakat yang memperlakukan dirinya sendiri dengan sangat keras. Kehidupannya berubah total ketika menghadapi masalah yang membuatnya kariernya stagnan.

Dia kemudian bertemu Je Gal Gil (Jung Woo), mantan atlet taekwondo nasional yang kemudian menjadi pembimbing konseling untuk para atlet. Dia kemudian membantu Ga Eul untuk keluar dari keterpurukannya.

Serial Mental Coach Je Gal Gi, menurut Korea Herald, akan terdiri dari 16 episode. tvN dijadwalkan menayangkan drama ini pada semester II-2022.*

BACA JUGA:

Jung Ho Yeon Adu Akting dengan Cate Blanchett dalam Serial Disclaimer

(SIS)