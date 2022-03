JAKARTA - Film Drive My Car menjadi salah satu film asing yang bertarung dalam kategori Best Picture Piala Oscars 2022. Drive My Car adalah film Jepang yang disutradarai disutradarai oleh Ryusuke Hamaguchi.

Tak hanya Best Picture, Drive My Car juga masuk dalam nominasi Best Director, Best Adapted Screenplay, dan Best International Film.

Drive My Car merupakan adaptasi dari salah satu judul di dalam cerita pendek karya penulis Haruki Murakami, berjudul Men Without Women.

Film ini berkisah tentang kehidupan seorang aktor dan sutradara panggung yang terkenal, Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima). Sepulang bekerja, ia menemukan istrinya, Oto Kafuku (Reika Kirishima), sudah pingsan hingga kemudian dinyatakan meninggal akibat pendarahan otak. Hidupnya yang semula damai, kemudian berubah.

Di awal, penonton langsung disajikan adegan ranjang dengan narasi indah yang disuarakan Oto. Keduanya saling memadu kasih dalam gelap. Sepertinya, sutradara ingin memberi tahu keintiman dari pasangan tersebut.

Cerita dalam flm ini berjalan dengan dinamis, bahkan seringkali lambat. Dengan jelas memperlihatkan scene demi scene di mana masing-masing karakter berbicara mengenai apa yang telah mereka alami. Seperti Misaki yang menjelaskan tentang ibunya, atau pada saat Koji menceritakan tentang bagaimana ia mengenal Oto.

Tidak ada flashback maupun adegan yang menggambarkan masa lalu. Hamagachi fokus pada penggambaran melalui dialog yang dilakukan oleh karakternya. Bagaimana setiap tokoh menceritakan persepsi mereka atas kejadian-kejadian yang menimpa mereka.

Durasi yang mungkin sangat panjang dalam film Drive My Car menawarkan visual yang memesona, karakter yang rapuh dan tegar, dan penceritaan yang lambat namun tegas menggali lebih dalam tentang persepsi yang berbeda-beda tentang kehilangan dan bagaimana cara melewatinya.

Film Drive My Car tayang di KlikFilm mulai 2 Maret 2022.

(aln)