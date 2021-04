LOS ANGELES - Youn Yuh Jung untuk kali pertamanya meraih piala Oscar di 2021. Meski di usia senja, ia dengan bangga meraih piala bergengsi untuk insan film seluruh dunia.

Aktris asal Korea Selatan (Korsel) ini memenangkan dalam kategori Aktris Pendukung Terbaik, dalam filmnya yang berjudul Minari.

Aktris senior ini usianya memang sudah tak muda lagi, namun ia tetap gigih untuk berkarir di dunia akting.

Pemeran Soon Ja di film Minari ini lahir di provinsi Gyeonggi 19 Juni 1947. Meski pendidikannya di Hanyang University tak diselesaikan, namun Youn cukup fasih berbahasa Inggris.

Kemampuan berbahasa Inggrisnya kerap ia pamerkan. Bahkan saat menghadiri Oscar, ia menunjukkan keahliannya itu.

Perjalanan Youn di dunia akting cukup panjang, mulai dari film Woman of Fire (1971), The Insect Woman (1972), Tto Sun Yi, a College Girl / The College Student (1973), The Day and Night of a Korean-American (1977), Mother (1988), The Woman Who Walks on the Water (1990) hingga yang terakhir adalah Minari (2020) yang membuatnya mendapatkan penghargaan.

Minari sendiri menceritakan sebuah kisah yang hangat tentang dasar kehidupan kita, Minari berkisah tentang keluarga Korea-Amerika yang pindah ke sebuah pertanian kecil di Arkansas untuk mencari "Impian Amerika".

Rumah keluarga ini berubah total dengan kedatangan nenek mereka yang licik, bermulut kotor, tetapi sangat penyayang.

Di tengah ketidakstabilan dan tantangan kehidupan baru di Ozarks yang keras ini, Minari menyajikan gambaran ketahanan keluarga yang tak terbantahkan dan apa yang sebenarnya membuat sebuah rumah.

