AJANG penghargaan Academy Awards Piala Oscar 2022 akan digelar dalam beberapa jam ke depan. Seluruh tamu undangan melakukan sederet persiapan, salah satunya wajib tes PCR saat melenggang ke karpet merah.

Piala Oscar 2022 digelar Dobly Theatre Hollywood, Los Angeles, Amerika. Bintang-bintang dunia, baik tamu maupun nominasi turut hadir.

Mereka wajib vaksin Covid-19 serta melakukan tes PCR dan menunjukkan hasil negatif.

Dikutip Thesun, Minggu (27/3/2022), Will Smith, Beyonce, DJ Khaled, Lady Gaga hingga Ruth E. Carter menjadi penampil. Mereka yang vakum setelah pandemi akan mengibur penonton dunia.

Lalu deretan artis ternama seperti Lupita Nyong’o, Elliot Page, Rosie Perez, Chris Rock, Jill Scott, Naomi Scott hingga Shawn Mendes turut memandu acara.

Dalam ajang ini pula muncul nama-nama selebriti yang menjadi nominasi. Sebut saja aktor terbaik Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (Tick, Tick ... Boom!), Will Smith (King Richard), juga Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Lalu ada pula nama-nama aktris terbaik yang masuk nominasi seperti Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Parallel Mothers),

Nicole Kidman (Being the Ricardos), serta Kristen Stewart (Spencer).

Sementara untuk 10 film terbaik yang masuk nominasi yaitu Belfast, CODA, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog juga West Side Story.