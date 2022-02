JAKARTA – Komite Academy Awards akhirnya umumkan para nomine yang akan bersaing dalam ajang Oscars 2022. Di antara para sineas kawakan, nama Steven Spielberg berhasil kembali muncul; membuatnya menjadi sutradara Hollywood pertama yang dapatkan nominasi Oscars dalam enam dekade berbeda.

Sudah berkarier sejak tahun 70-an silam, sutradara Steven Spielberg pertama kali menyentuh ajang Oscars lewat film Close Encounters of the Third Kind di tahun 1978 silam. Berhasil melejit menjadi sutradara film besar, Steven pun kembali raih nominasi Oscars di tahun-tahun selanjutnya yaitu pada tahun 1982, 1983, 1986, hingga akhirnya meraih piala Oscar pertama pada tahun 1994 berkat film Schindler’s List.

Sudah memasukkan namanya di ajang Oscar pada dekade 70-an, 80-an, dan 90-an, karir Steven terus menanjak di era 2000-an ketika Ia meraih nominasi untuk film Munich dan Letters from Iwo Jima pada tahun 2006 dan 2007. Dan, di tahun 2010-an, Steven juga meraih banyak nominasi pada tahun 2012 hingga 2018 berkat film-film sekelas War Horse, Lincoln, dan The Post.

Kini, di tahun 2022, Steven Spielberg kembali memajukan namanya dalam kategori Film Terbaik dan Sutradara Terbaik lewat film West Side Story yang diadaptasi dari pagelaran teater musikal berjudul sama. Dalam filmnya yang satu ini, Steven ditemani oleh aktris Ariana DeBose yang juga meraih nominasi Aktris Pendukung Terbaik.

Sudah menjadi figur yang eksis di ajang Oscars 70-an hingga 2020-an secara berturut-turut, Steven menjadi sutradara Hollywood pertama yang tak pernah absen dari tiap dekade ajang penghargaan ini. Belum pernah meraih piala Oscar sejak tahun 1999, apakah di tahun ini Steven bakal berhasil perbarui gelarnya sebagai Sutradara Terbaik?

