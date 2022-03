AKTOR Troy Kotsur yang membintangi 'CODA' membuat sejarah di Oscar 2022. Ia sebagai aktor tunarungu pertama di dunia yang memenangkan Best Supporting Actor.

Ini menjadi kabar segar bagi dunia perfilman yang semakin inklusif. Kemenangan tersebut didedikasikan Kotsur untuk ayahnya. Info ini disampaikan Kotsur di pidato yang sangat emosional dengan bahasa isyarat.

"Ayah saya, dia adalah penerjemah bahasa isyarat terbaik di keluarga kami. Tapi, dia mengalami kecelakaan mobil dan lumpuh dari leher ke bawah dan dia tak bisa lagi jadi orang yang mengajarkan dan menerjemah bahasa isyarat di keluarga," kata Kotsur, dikutip MNC Portal dari laman Variety, Senin (28/3/2022).

"Ayah, aku belajar banyak darimu. Aku akan selalu mencintaimu. Kamu adalah pahlawan bagi saya," lanjut Kotsur teramat sedih.

Di pidatonya, Kotsur sempat membuat gaduh panggung Oscar 2022 karena leluconnya. Jadi, dia dan pemain film 'CODA' lainnya berkesempatan mengunjungi Gedung Putih. Mereka bertemu dengan Joe dan Jill Biden.

Diceritakan, di momen pertemuan tersebut Kotsur mengajari Joe dan Jill bahasa isyarat terkait dengan kata-kata umpatan. Hal ini membuat Marleen Matlin, aktris tuli, mengomentari Kotsur yang telah berbuat usil ke Joe dan Jill.

Kotsur juga menyampaikan pesan luar biasa untuk Sian Heder, penulis sekaligus sutradara film 'CODA'. Dikatakannya di pidato kemenangan bahwa Heder adalah orang yang amat berjasa bagi teman tunarungu.

"Sian Heder, Anda adalah komunikator terbaik, karena menyatukan dunia tunarungu dan dunia mendengar, dan jadi jembatan kami bisa berkarya di dunia mendengar," ungkap Kotsur.

Sejatinya, di nominasi Best Supporting Actor Oscar 2022, nama-nama besar muncul seperti Ciarán Hinds (Belfast), Jesse Plemons (The Power of the Dog), J.K. Simmons (Being the Ricardos), dan Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog). Tapi, Kotsur yang dipilih sebagai pemenang.

Bukan tanpa alasan, selain aktingnya yang luar biasa di 'CODA', Kotsur sendiri sudah beberapa kali menerima penghargaan di dunia perfilman. Pria berusia 53 tahun itu pernah memenangkan penghargaan di British Academy Film Award, Screen Actors Guild Award, and Critics’ Choice Award.

