SEOUL - Seohyun SNSD akan beradu akting dengan Na In Woo dalam drama baru KBS, Jinx’s Lover. Drama tersebut diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa yang berkisah tentang seorang pria miskin yang tidak beruntung.

Namun kehidupannya berubah ketika bertemu peri keberuntungan yang bersembunyi dalam keluarga kaya. Seohyun akan berperan sebagai peri bernama Seulbi tersebut. Sebagai peri, dia mampu melihat masa depan orang lain lewat sentuhan.

Di masa lalu, Seulbi yang penasaran dengan dunia luar melarikan diri dari Ruang Rahasia. Dia kemudian bertemu Gong Soo Kwang (Na In Woo), seorang penjual ikan yang bernasib sial dan mengalami berbagai hal menyenangkan.

Berbeda dengan Seulbi, Soo Kwang justru kehilangan semua miliknya setelah bertemu dengan sang peri. Dia kemudian memutuskan untuk memulai hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya.

Drama Jinx’s Lover akan menjadi proyek reuni antara Na In Woo dengan Yoon Sang Ho, sutradara The River Where the Moon Rises. PD Yoon akan berkolaborasi dengan Jang Yoon Mi, penulis skenario Scarlet Innocence dalam menggarap drama ini.

Serial bergenre fantasi-romantis ini, menurut Allkpop, dijadwalkan tayang di KBS, pada semester I-2022.*

