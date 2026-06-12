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Lee Junho Digaet Jadi Dewa Air dalam Drama Embassy for Foreign Monster in Korea

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |08:30 WIB
Lee Junho Digaet Jadi Dewa Air dalam Drama <i>Embassy for Foreign Monster in Korea</i>
Lee Jun Ho Digaet Jadi Dewa Air dalam Drama Embassy for Foreign Monster in Korea. (Foto: GQ)
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SEOUL - Aktor Lee Junho digaet untuk berperan sebagai Dewa Air dalam drama Embassy for Foreign Monsters in Korea. Kabar itu kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktor, O3 Collective. 

“Benar, Lee Junho mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. Tapi sejauh ini belum ada keputusan final karena dia masih mempertimbangkan dengan positif tawaran tersebut,” ujar agensi tersebut dikutip dari IS Plus, pada Jumat (12/6/2026). 

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Lee Jun Ho Digaet Jadi Dewa Air dalam Drama Embassy for Foreign Monster in Korea. (Foto: Netflix)

Mengusung genre komedi romantis, Embassy for Foreign Monsters in Korea bercerita tentang Cha Yeon, dewa air yang tak bisa meninggalkan tahtanya selama 1.200 tahun. Suatu hari, dia tak sengaja ditugasi untuk menghadapi para monster di Korea Selatan. 

Drama tersebut akan diarahkan oleh Bae Hyun Jin, sutradara di balik drama populer, Hierarchy. Sementara skenarionya digarap oleh Shin Ha Eun, penulis skenario drama Hometown Cha-Cha-Cha

Kabarnya, Embassy for Foreign Monsters in Korea akan memulai debutnya di tvN, pada tahun depan.*

(SIS)

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