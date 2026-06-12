Kidnap Game: Aksi Lee Joon Gi Terlibat Survival Game untuk Menyelamatkan Sang Putri

SEOUL - Kidnap Game, drama baru Lee Joon Gi dan Sakaguchi Kentaro akan memulai debutnya di Channel A, pada Oktober mendatang. Sayang, platform tersebut belum mengumumkan detail jadwal tayang drama tersebut.

Mengusung genre thriller, Kidnap Game akan menyuguhkan kasus penculikan yang terjadi serentak di beberapa kota di Asia, seperti Seoul, Tokyo, Naha, Taipei, Singapura, Bangkok, dan Manila.

Kisahnya tentang tujuh orang yang harus menjalani misi berbeda demi bertahan hidup atau untuk menyelamatkan orang yang mereka cintai. Mereka harus menyelesaikan misi tersebut sebelum ada orang yang mendahului mereka.

Kidnap Game: Aksi Lee Joon Gi Terlibat Survival Game untuk Menyelamatkan Sang Putri. (Foto: Channel A)

Mengutip Sports DongA, Lee Joon Gi akan berperan sebagai Han Ki Joo, pensiunan dokter dari Seoul yang berusaha menyelamatkan putrinya yang diculik. Terjebak dalam konspirasi, Han Ki Joo terpaksa menjalani misi berbahaya untuk menyelamatkan putrinya.

Sementara Sakaguchi Kentaro dipercaya menghidupkan lakon sebagai Niide Toshiro, detektif elit asal Tokyo yang melakukan apapun untuk menangkap otak di balik kasus penculikan massal tersebut.

Bersama Lee Joon Gi dan Sakaguchi, bergabung pula Alice Ko yang akan berperan sebagai Christina. Ibu rumah tangga dan influencer itu juga terjebak dalam permainan tersebut setelah mengetahui suaminya diculik.