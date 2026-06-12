Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kidnap Game: Aksi Lee Joon Gi Terlibat Survival Game untuk Menyelamatkan Sang Putri 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |05:30 WIB
Kidnap Game: Aksi Lee Joon Gi Terlibat <i>Survival Game</i> untuk Menyelamatkan Sang Putri 
Kidnap Game: Aksi Lee Joon Gi Terlibat Survival Game untuk Menyelamatkan Sang Putri. (Foto: Instagram/@actor_jg) 
A
A
A

SEOUL - Kidnap Game, drama baru Lee Joon Gi dan Sakaguchi Kentaro akan memulai debutnya di Channel A, pada Oktober mendatang. Sayang, platform tersebut belum mengumumkan detail jadwal tayang drama tersebut.

Mengusung genre thriller, Kidnap Game akan menyuguhkan kasus penculikan yang terjadi serentak di beberapa kota di Asia, seperti Seoul, Tokyo, Naha, Taipei, Singapura, Bangkok, dan Manila. 

Kisahnya tentang tujuh orang yang harus menjalani misi berbeda demi bertahan hidup atau untuk menyelamatkan orang yang mereka cintai. Mereka harus menyelesaikan misi tersebut sebelum ada orang yang mendahului mereka.

Kidnap Game
Kidnap Game: Aksi Lee Joon Gi Terlibat Survival Game untuk Menyelamatkan Sang Putri. (Foto: Channel A)

Mengutip Sports DongA, Lee Joon Gi akan berperan sebagai Han Ki Joo, pensiunan dokter dari Seoul yang berusaha menyelamatkan putrinya yang diculik. Terjebak dalam konspirasi, Han Ki Joo terpaksa menjalani misi berbahaya untuk menyelamatkan putrinya. 

Sementara Sakaguchi Kentaro dipercaya menghidupkan lakon sebagai Niide Toshiro, detektif elit asal Tokyo yang melakukan apapun untuk menangkap otak di balik kasus penculikan massal tersebut. 

Bersama Lee Joon Gi dan Sakaguchi, bergabung pula Alice Ko yang akan berperan sebagai Christina. Ibu rumah tangga dan influencer itu juga terjebak dalam permainan tersebut setelah mengetahui suaminya diculik. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/33/3223852/gong_hyo_jin-AgMB_large.jpg
Drama Baru Gong Hyo Jin Tayang di MBC Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/206/3223082/my_royal_nemesis-e6dV_large.jpg
Rating Turun Tipis, Performa My Royal Nemesis Tetap Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/206/3222480/dream_to_you-isMu_large.jpg
Drama Baru Hwang In Yeop dan Hyeri Siap Tayang Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/206/3219318/sooyoung-RhDH_large.jpg
Choi Sooyoung Digaet Bintangi Drama Akhir Pekan I Went to School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/206/3215320/doctor_on_the_edge-cr7R_large.jpg
Drama Baru Lee Jae Wook dan Shin Ye Eun Tayang 1 Juni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/206/3215020/kim_jae_won-F14C_large.jpg
Yumi's Cells 3 Sukses, Kim Jae Won Digaet Bintangi Dog Flowers
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement