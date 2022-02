SEOUL - Dari The Penthouse, Kim So Yeon siap dengan proyek akting layar kaca terbarunya, Tale of the Nine Tailed. Dia dikonfirmasi menjadi pemeran utama dalam drama tersebut, setelah Jo Bo Ah memutuskan mundur.

J-Wide Company mengatakan, Kim So Yeon sebenarnya mendapatkan tawaran untuk membintangi drama tersebut, sejak Oktober 2021. "Dia akan berperan sebagai Ryu Hong Joo, karakter utama wanita dalam drama tersebut," ungkap agensi tersebut, dikutip dari Sportsworld, Jumat (25/2/2022).

Ryu Hong Joo digambarkan sebagai pemilik sebuah restoran mewah di kawasan Gyeongeong. Di balik kesuksesan restorannya, dia adalah perempuan sederhana dan hemat. Hong Joo tidak bisa menua karena dia adalah mantan Dewa Gunung Barat.

Drama Tale of the Nine Tailed 2 akan mengambil latar waktu era Dinasti Joseon dan kolonial Jepang, sekitar tahun 1930-an. Meski plotnya masih belum diketahui, namun musim kedua ini merupakan prekuel dari versi originalnya.

Drama ini pertama kali tayang pada 2020 dan memasang Lee Dong Wook, Kim Beom, dan Jo Bo Ah sebagai pemeran utama. Kala itu, Jo Bo Ah berperan sebagai Nam Ji Ah yang memiliki masa lalu pelik dengan gumiho.*

(SIS)