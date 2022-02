SEOUL - Kang Sora tampaknya bersiap untuk kembali berakting di layar kaca, setelah melahirkan anak pertamanya tahun lalu. Dia dikabarkan mendapat tawaran untuk membintangi drama Can We Be Strangers.

Drama itu, menurut Allkpop, akan digarap oleh sutradara Son Jae Gon. Sayang, belum ada informasi mendetail terkait peran sang aktris dalam drama tersebut maupun jalan ceritanya.

Namun jika mantan kekasih Hyun Bin itu menerima tawaran tersebut, maka drama Can We Be Strangers ini akan menjadi drama perdananya setelah menikah dan punya anak. Pasalnya, sejak memutuskan menikah dia lebih fokus mengurus keluarga.

Kang Sora resmi menikah dengan pria non-selebriti pada Agustus 2020. Pesta pernikahan mereka digelar tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat. Kemudian pada 15 April 2021, mereka dikaruniai seorang anak perempuan.*

