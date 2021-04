SEOUL - Aktris Kang Sora melahirkan anak pertamanya pada 15 April 2021. Kabar baik itu diumumkan oleh agensi sang aktris, Plum A&C. 

"Kang Sora melahirkan bayi perempuan hari ini. Dia dan bayinya dalam keadaan sehat," ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Kamis (15/4/2021). 

Kang Sora menggelar pernikahan tertutup pada 29 Agustus 2020. Dia kemudian mengumumkan kehamilannya sekitar 3 bulan kemudian, tepatnya pada November silam dan melahirkan anak pertamanya 7 bulan kemudian.

Masih belum diketahui kapan bintang film Sunny itu akan kembali ke dunia akting. Namun yang pasti dia tampil sebagai cameo dalam film terbaru Kang Ha Neul dan Chun Woo Hee, Story of You and the Rain.*

