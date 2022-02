SEOUL - Drama baru Park Min Young, Forecasting Love and Weather, baru saja memulai debutnya di JTBC. Namun sang aktris dikabarkan sudah mendapat tawaran drama baru.

Sports Chosun melaporkan, sang aktris tengah mempertimbangkan untuk membintangi drama baru tvN, MonWedFriTuesThursSat. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi Hook Entertainment, agensi yang menaungi sang aktris.

“Benar, Park Min Young mendapat tawaran menjadi pemeran utama wanita dalam drama tersebut. Saat ini, dia mempertimbangkan tawaran itu dengan sangat positif,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Kamis (17/2/2022).

Drama MonWedFriTuesThursSat berkisah tentang Choi Sang Eun, seorang perempuan dengan profesi yang sangat unik. Sebagai single life helper, dia berperan sebagai ‘istri’ dari pria single yang membutuhkan pasangan dalam acara tertentu.

Park Min Young dipercaya untuk memerankan karakter Choi Sang Eun. Dia kerap menggunakan bakatnya untuk menolong pria untuk diterima oleh masyarakat dan keluarga mereka.

BACA JUGA: Tinggalkan Namoo Actors, Park Min Young Gabung Agensi Lee Seung Gi

Tak hanya menguasai berbagai bahasa, Choi Sang Eun juga juga menguasai beberapa cabang olahraga, seperti golf, anggar, hingga panjat tebing. Dia juga menguasai teknik memasak kualitas Michelin.

Drama MonWedFriTuesThursSat akan diarahkan oleh Nam Sung Woo, sutradara di balik drama populer 100 Days My Prince dan My Roommate is a Gumiho. Sayang, tvN belum merilis jadwal tayang drama ini.*

BACA JUGA: Chow Yun Fat Bagi-bagi Angpao Sebesar Rp180.000 pada Pekerja Restoran