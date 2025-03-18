Park Min Young Digaet Bintangi Drama Adaptasi Jepang Siren

SEOUL - Aktris Park Min Young berpotensi comeback ke layar kaca lewat drama baru berjudul Siren. Kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh JTBC Entertainment News, pada 18 Maret 2025.

Terkait pemberitaan tersebut, agensi sang aktris akhirnya merilis pernyataan resmi. “Siren adalah salah satu proyek yang ditawarkan padanya. Park Min Young masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar perwakilan sang aktris.

Drama Siren bercerita tentang makhluk mitologi setengah burung setengah manusia yang menggoda pelaut dengan nyanyian mereka. Drama ini diadaptasi dari series Jepang berjudul Koru no Sekai (Ice World) yang dirilis pada 1999.

Park Min Young digaet bintangi drama Siren. (Foto: Cosmopolitan)

Series versi Jepang itu berkisah tentang investigator asuransi yang terlibat dalam kasus kematian misterius seorang guru wanita. Sejauh ini, belum ada informasi detail terkait produksi drama tersebut.

Park Min Young saat ini baru saja menyelesaikan syuting drama terbarunya, The Confidence Man Kr. Drama bergenre komedi itu bercerita tentang tiga penipu yang dijuluki Confidence Man. Mereka biasanya mencuri uang dari orang-orang tamak, perusahaan, dan mafia.

Drama tersebut diadaptasi dari series Jepang yang pertama kali tayang di Fuji TV, pada April 2018. Lalu seperti apa The Confidence Man versi Korea Selatan? Mampukah menyaingi popularitas drama Marry My Husband, drama Park Min Young sebelumnya?*

(SIS)