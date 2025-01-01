Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kontrak Berakhir, Park Min Young Resmi Tinggalkan Hook Entertainment

Novita Melieyana , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |15:49 WIB
Kontrak Berakhir, Park Min Young Resmi Tinggalkan Hook Entertainment
Park Min Young resmi meninggalkan Hook Entertainment setelah kontrak eksklusifnya yang berlangsung selama 3 tahun berakhir pada 31 Desember 2024. (Foto: 1st Look)
SEOUL - Park Min Young resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan Hook Entertainment. Hal tersebut dikonfirmasi oleh agensi tersebut kepada media lokal, pada 1 Januari 2025.

Mengutip TenAsia, Park Min Young mulai bergabung dengan Hook Entertainment pada 2021. Kontrak eksklusif itu berlangsung selama 3 tahun dan resmi berakhir pada 31 Desember 2024.

“Setelah diskusi panjang, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama ini. Kami mendoakan yang terbaik untuk masa depan sang artis,” ujar agensi tersebut dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (1/1/2025).

Meski telah berakhir, namun Hook Entertainment masih membantu sang aktris hingga proses syuting drama terbarunya selesai. Park Min Young akan membintangi drama The Confidence Man KR yang diadaptasi dari series Jepang.

Drama bergenre komedi itu bercerita tentang tiga orang penipu yang dijuluki Confidence Man. Mereka bekerjasama untuk mencuri uang dari orang-orang kaya yang rakus hingga perusahaan ‘mafia’.

