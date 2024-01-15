Park Min Young Bantah Terima Dana Rp2,9 Miliar dari Mantan Pacar

SEOUL - Park Min Young akhirnya buka suara terkait pemberitaan Dispatch yang mengatakan dirinya menerima dana sebesar KRW250 juta (Rp2,9 miliar) dari sang mantan pacar, pengusaha Kang Jong Hyun.

Hook Entertainment mengungkapkan, Park Min Young sudah menjalani pemeriksaan terkait dugaan Kang Jong Hyun menggunakan rekening pribadi sang artis untuk memuluskan aksi penggelapan dana yang dilakukannya.

“Dari pemeriksaan yang dilakukan pada Februari 2023 itu, Park Min Young tak terbukti melakukan hal melanggar hukum. Dia tak pernah menerima uang dari pihak manapun secara ilegal,” kata agensi tersebut dikutip dari Koreaboo, pada Senin (15/1/2024).

Hook Entertainment mengungkapkan, jika memang ada aliran dana hal itu karena rekening sang artis digunakan Kang Jong Hyun. Agensi itu menegaskan, Park Min Young tidak menggunakan sepeserpun dari uang tersebut.